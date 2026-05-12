Здание продают в Россоши Воронежской области за 110 млн рублей

В Россоши Воронежской области выставили на продажу здание на улице Февральской, 22. Его площадь — 1,3 тыс. кв. м. Цена объекта составляет 110 млн руб. Соответствующее объявление появилось на «Авито».

По информации продавца, в здании находятся несколько готовых гостиничных номеров, две трехкомнатные квартиры, помещение под кафе и цокольный этаж, отведенный под клуб. Часть помещений предлагается без внутренней отделки, при этом к объекту подведены все коммуникации.

Собственник отказался комментировать «Ъ-Черноземье» продажу здания.

На прошлой неделе стало известно, что в Воронеже продают офис банка «Открытие» за 95 млн руб.

Кабира Гасанова