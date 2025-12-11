В Воронеже увеличили цену на 1 млн на исторический особняк рядом с набережной

Исторический особняк XIX века на улице Софьи Перовской, 37А в Воронеже (рядом с Петровской набережной и Адмиралтейской площадью) вновь выставлен на продажу за 54 млн руб. (в апреле стоимость была 53 млн руб.). Информация об этом появилась на сайте «Авито».

Объект культурного наследия (ОКН) регионального значения «Дом Успенской церкви» имеет три этажа, общая площадь составляет 450 кв. м, а участок — 16,5 соток. На территории есть парковка, подведены инженерные коммуникации. Ранее ОКН выставляли на продажу за 37 млн руб., продавец пояснил, что за эту стоимость выставлялся на продажу «только первый этаж».

В апреле «Ъ-Черноземье» узнал, что собственником недвижимости является Вадим Николаев — брат генерального продюсера студии «Воронеж» (бывшая Wizart Animation) Владимира Николаева, который решил продать недвижимость в связи с переездом в Санкт-Петербург. Восстановление объекта на тот момент было завершено на 80%. В региональной комиссии по охране объектов ОКН сообщали, что часть работ уже проведена, но «еще достаточно большой объем предстоит сделать».

Продавец пояснил «Ъ-Черноземье», что собственнник ОКН не менялся.

«Все работы по сохранению выполнены. Остались мероприятия, важные больше для внешнего вида, но не влияющие на сохранность: установка оконных и дверных заполнений. В планах новый этап в следующем году, пока остановка лишь из-за того, что новый собственник мог бы воспользоваться возможностью внести изменения в проект, улучшения, чтобы больше соответствовало бережной реставрации с приспособлением к современному использованию»,— пояснил он.

В октябре стало известно, что еще 300 млн руб. могут выделить на первый этап реставрации Дома офицеров (ОКН регионального значения «Мариинская гимназия») в Воронеже. Минкульт РФ планирует провести конкурс на дополнительные работы после того, как Госдума примет проект бюджета страны на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов.

Ульяна Ларионова