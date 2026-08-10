«Яблоко» не признало иск «Родины» о снятии с выборов в Госдуму

Партия «Яблоко» отказалась в ходе заседания Верховного суда РФ признавать исковые требования партии «Родина». Сегодня суд рассматривает иск о снятии «Яблока» с выборов в Госдуму.

«Нет никаких оснований для снятия партии “Яблоко” с выборов. Все документы были проверены ЦИК, решение о допуске было принято единогласно», — заявил в ходе заседания председатель «Яблока» Николай Рыбаков. Партию, по словам господина Рыбакова, неоднократно проверял Минюст на предмет различных нарушений, но не смог выявить ничего противозаконного.

Претензии партии «Родина» он назвал необоснованными и голословными. По словам главы «Яблока», заявители подали иск только из-за иной политической позиции. «Если следовать логике истца, то выборы в России нужно объявить вне закона, так как любая агитация — это споры и критика с оппонентом», — отметил господин Рыбаков.

Иск об отмене регистрации федерального списка кандидатов партии «Яблоко» «Родина» подала 7 августа. Как утверждают заявители, они нашли «массу юридических нарушений» в документах оппонентов — от незаконной, по их мнению, агитации в запрещенных соцсетях до якобы экстремистских высказываний.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Яблоко" просят снять».