«Яблоко» не признало иск «Родины» о снятии с выборов в Госдуму
Партия «Яблоко» отказалась в ходе заседания Верховного суда РФ признавать исковые требования партии «Родина». Сегодня суд рассматривает иск о снятии «Яблока» с выборов в Госдуму.
«Нет никаких оснований для снятия партии “Яблоко” с выборов. Все документы были проверены ЦИК, решение о допуске было принято единогласно», — заявил в ходе заседания председатель «Яблока» Николай Рыбаков. Партию, по словам господина Рыбакова, неоднократно проверял Минюст на предмет различных нарушений, но не смог выявить ничего противозаконного.
Претензии партии «Родина» он назвал необоснованными и голословными. По словам главы «Яблока», заявители подали иск только из-за иной политической позиции. «Если следовать логике истца, то выборы в России нужно объявить вне закона, так как любая агитация — это споры и критика с оппонентом», — отметил господин Рыбаков.
Иск об отмене регистрации федерального списка кандидатов партии «Яблоко» «Родина» подала 7 августа. Как утверждают заявители, они нашли «массу юридических нарушений» в документах оппонентов — от незаконной, по их мнению, агитации в запрещенных соцсетях до якобы экстремистских высказываний.
Подробнее — в материале «Ъ» «"Яблоко" просят снять».
Иск в Верховный суд России с требованием отменить регистрацию федерального списка кандидатов партии «Яблоко» на выборах депутатов Госдумы подала партия «Родина» 7 августа 2026 года. Лидер «Родины», депутат Госдумы Алексей Журавлев, пояснил, что юристы партии считают основанием для отмены регистрации списка кандидатов «Яблока» использование иностранного финансирования, в частности, при размещении рекламы в социальных сетях. Истец также инкриминирует представителям «Яблока» высказывания экстремистского характера и нарушение авторских прав при использовании песен и текстов.
Партия «Яблоко» подверглась критике со стороны других оппозиционных партий после того, как 29 июля 2026 года Центризбирком зарегистрировал её федеральный список кандидатов на выборах в Госдуму. Например, 30 июля председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев обвинил лидера «яблочников» Николая Рыбакова во вранье, а глава «Справедливой России» Сергей Миронов 5 августа призвал Минюст и Генпрокуратуру изучить деятельность «Яблока» на предмет «предательства интересов страны».