«Ведомости»: на поддержку ж/д экспорта сельхозпродукции выделят 10 млрд рублей
Правительство планирует выделить около 10 млрд руб. на поддержку железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции, направляемой на экспорт. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией на зерновом рынке.
Один из собеседников издания сообщил, что мера позволит переориентировать поставки на альтернативные направления: из Ростовской области — в том числе на Балтийское море, а из Сибири — в порты Дальнего Востока. Тем самым производители смогут компенсировать убытки из-за ограничений судоходства в Азовском море на фоне атак ВСУ. Другой источник отметил, что поддержка позволит не допустить переизбытка зерна на внутреннем рынке. Производители также смогут сохранить экспортные позиции и поддержать рентабельность.
В 2019 году правительство запустило механизм субсидирования перевозки ж/д транспортом сельхозпродукции. Механизм позволяет аграриям отправлять грузы по сниженному тарифу, а разницу РЖД компенсирует государство. Объемы субсидируемых грузов ежегодно определяет Минсельхоз. Сейчас лимиты уже исчерпаны, а рассмотрение заявок на 2026 год приостановлено.
В середине июля Минтранс предупредил, что из-за атак БПЛА в Азовском и Черном морях грузы могут переориентировать на другие виды транспорта. Спустя неделю ведомство запретило стоянку судов в местах, не защищенных ПВО, рядом с портами Азов и Кавказ. 3 августа Минтранс создал специальный штаб для координации перевозок в условиях атак ВСУ.