«Ведомости»: в России в первом полугодии снизилось количество операторов АЗС

На конец июня в России было 9186 организаций, работающих на рынке продажи топлива на АЗС. Это почти на 2% ниже по сравнению с началом года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные сервиса «Контур. Фокус». За указанный период было ликвидировано 628 организаций, 404 — зарегистрировано.

Число организаций в сфере оптовой торговли топливом с начала года тоже снизилось на 2%, до 20 792. В первом полугодии было ликвидировано 1350 таких компаний, 698 организаций зарегистрировано. Данных по динамике количества АЗС в «Контур. Фокусе» не привели. По подсчетам консалтинговой компании «ОМТ консалт», в январе—июле число заправочных станций в России сократилось на 1%, до 28 054. На конец июля количество АЗС составляло 23 419.

Дефицит топлива в России возник в начале мая. Вице-премьер Александр Новак назвал одной из причин удары ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам. На заправках появились очереди, а цены на топливо на АЗС начали расти. С начала года на ремонт закрылись более 300 АЗС. Для стабилизации ситуации власти в том числе временно запретили экспорт нефтепродуктов и увеличили загрузку действующих НПЗ.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Канистры внутренних дел».