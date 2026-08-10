Reuters: США снимут блокаду с портов Ирана после сделки по Ормузскому проливу
США планируют снять блокаду иранских портов сразу после объявления о заключении соглашения с Ираном, которое восстановит беспрепятственное коммерческое судоходство через Ормузский пролив. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.
При этом действия США будут зависеть от выполнения Ираном своих обязательств, заявил собеседник агентства. Другой американский чиновник в беседе с Reuters отметил, что Иран и Оман близки к заключению соглашения, которое приблизит восстановление безопасного движения через пролив.
США возобновили блокаду иранских портов в июле. 8 августа вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что в переговорах об урегулировании конфликта был достигнут определенный прогресс. По данным Reuters, Иран согласился не требовать плату за проход через коридор, но, видимо, добился права контролировать входящие в него суда. При этом вчера глава МИД Ирана заявил, что Ормузский пролив не будет открыт до тех пор, пока США не выполнят поставленные условия.
Иран и Оман согласовали координаты нового маршрута судоходства через Ормузский пролив. Об этом 5 августа 2026 года сообщил представитель иранского МИДа Исмаил Багаи, отметив, что они дорабатывают совместное заявление. Тем не менее, иранские власти считают, что соглашение само по себе не гарантирует безопасность судов, так как остаются факторы, дестабилизирующие пролив, среди которых — морская блокада иранских портов со стороны США.
Иран требует от США снятия блокады с портов и отмены американских санкций в обмен на свободный проход коммерческих судов через Ормузский пролив. Переговоры по проливу, которые технически ведутся только между Ираном и Оманом, привели к взаимопониманию по нескольким маршрутам входа и выхода из пролива.
По условиям промежуточного соглашения, коммерческие суда будут входить в пролив через иранские воды, а выходить — через оманские. По данным от 5 августа 2026 года, в течение 60-дневного периода плата за транзит и другие сборы взиматься не будет, но Иран добивается права контролировать входящие в него суда.