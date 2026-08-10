Reuters: США снимут блокаду с портов Ирана после сделки по Ормузскому проливу

США планируют снять блокаду иранских портов сразу после объявления о заключении соглашения с Ираном, которое восстановит беспрепятственное коммерческое судоходство через Ормузский пролив. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.

При этом действия США будут зависеть от выполнения Ираном своих обязательств, заявил собеседник агентства. Другой американский чиновник в беседе с Reuters отметил, что Иран и Оман близки к заключению соглашения, которое приблизит восстановление безопасного движения через пролив.

США возобновили блокаду иранских портов в июле. 8 августа вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что в переговорах об урегулировании конфликта был достигнут определенный прогресс. По данным Reuters, Иран согласился не требовать плату за проход через коридор, но, видимо, добился права контролировать входящие в него суда. При этом вчера глава МИД Ирана заявил, что Ормузский пролив не будет открыт до тех пор, пока США не выполнят поставленные условия.