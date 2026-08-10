Atlantic: производители Patriot боятся передавать лицензию Украине

Американские военно-промышленные компании Raytheon и Lockheed Martin, создатели системы Patriot, выразили беспокойство, что Украина может модифицировать ракетный комплекс и начать производить его дешевле. Об этом сообщил The Atlantic со ссылкой на американского чиновника.

«(Компании.— “Ъ”) официально выразят свою обеспокоенность по поводу кражи интеллектуальной собственности и передачи технологий... Их реально беспокоит то, что украинцы найдут способ улучшить Patriot, а затем производить их в больших масштабах, быстрее и за гораздо меньшие деньги»,— сказал собеседник издания.

The Atlantic отмечает, что Украина уже модернизировала американские беспилотники Hornet. С помощью коммерческих спутниковых терминалов Starlink украинские специалисты расширили дальность действия таких дронов и снизили их уязвимость к помехам. Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что сейчас страна выпускает около 10 млн беспилотников в год. У США этот показатель, как пишет издание, достигает 100 тыс. штук. При этом многие БПЛА ВСУ, такие как дроны-камикадзе Dart, стоят недорого — около $1 тыс. При этом они поражают цели «стоимостью в миллионы долларов», пишет The Atlantic.

Украина активно развивает производство и технологии в области беспилотников, отмечает издание. Своими разработками она делится с другими странами, в том числе с США. Украинское оборудование и лицензии начала покупать базирующаяся во Флориде компания Powerus. Среди инвесторов этой компании — Эрик Трамп и Дональд Трамп-младший.

На саммите НАТО в Анкаре президент США Дональд Трамп не исключал поставку Украине Patriot. Позднее он пояснял, что США следует быть осторожнее в передаче другим странам компонентов для ЗРК. До этого американскую лицензию получали только Германия и Япония. Как писало The Atlantic, американские запасы ракет для Patriot сильно сократились во время войны с Ираном.