Трамп: США нужно быть осторожными с передачей ракет для Patriot

В Белом доме действительно обсуждают передачу ракет для систем Patriot Киеву, но еще не соглашались ни на какие шаги в этом направлении, заявил американский президент Дональд Трамп. Кроме того, США стоит быть осторожными, поскольку оружие могут направить и против них, считает он.

«Эти вооружения невероятны. Мы должны быть очень осторожными с выдачей разрешения кому бы то ни было на их производство», — сказал господин Трамп в эфире телеканала CNBC. Он добавил, что в один момент их могут использовать против Вашингтона.

Обсуждение возможной передачи американцами ракет для систем Patriot Украине началось после встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа на саммите НАТО в Анкаре. Президент США тогда пообещал передать Киеву лицензии на производство таких вооружений.

Однако, по данным The Atlantic, Белый дом уже отказался от своего предложения. Украина испытывает нехватку комплексов и ракет к ним, из-за чего стране будет сложно отражать атаки на энергетическую инфраструктуру зимой, пишет издание. Американские же запасы ракет для Patriot сильно сократились во время войны с Ираном. Ранее американскую лицензию получали только Германия и Япония.