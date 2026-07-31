Трамп: США нужно быть осторожными с передачей ракет для Patriot
В Белом доме действительно обсуждают передачу ракет для систем Patriot Киеву, но еще не соглашались ни на какие шаги в этом направлении, заявил американский президент Дональд Трамп. Кроме того, США стоит быть осторожными, поскольку оружие могут направить и против них, считает он.
«Эти вооружения невероятны. Мы должны быть очень осторожными с выдачей разрешения кому бы то ни было на их производство», — сказал господин Трамп в эфире телеканала CNBC. Он добавил, что в один момент их могут использовать против Вашингтона.
Обсуждение возможной передачи американцами ракет для систем Patriot Украине началось после встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа на саммите НАТО в Анкаре. Президент США тогда пообещал передать Киеву лицензии на производство таких вооружений.
Однако, по данным The Atlantic, Белый дом уже отказался от своего предложения. Украина испытывает нехватку комплексов и ракет к ним, из-за чего стране будет сложно отражать атаки на энергетическую инфраструктуру зимой, пишет издание. Американские же запасы ракет для Patriot сильно сократились во время войны с Ираном. Ранее американскую лицензию получали только Германия и Япония.
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял о намерении передать Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot. Это обещание было дано после его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Анкаре. Однако, позиция Трампа по вопросам поставок вооружений Украине неоднократно менялась. В то время как он заявлял о возможных поставках ЗРК Patriot из запасов союзников и говорил о готовности произвести новые комплексы, были и сообщения о приостановке военной помощи Киеву из-за проверки американских запасов вооружений. Россия, со своей стороны, предупреждала, что любые поставляемые Украине комплексы Patriot станут законными целями.
Неоднократные заявления Дональда Трампа относительно помощи Украине и поставок Patriot вызывают вопросы. Например, он обещал «немедленно» отправить десять ракет для Patriot, но при этом высказывал опасения, что такие поставки могут помешать российско-украинским мирным переговорам. Также возникали дискуссии о том, кто будет оплачивать эти поставки: сам Трамп говорил, что союзники США по НАТО будут платить за американское оружие для Украины. Некоторые европейские страны выражали готовность участвовать в этой схеме, однако Франция и Италия не планировали присоединяться.
Опасения по поводу истощения американских запасов ракет для Patriot также играли роль в принятии решений. Сокращение запасов обсуждалось после инцидентов, например, с использованием ракет Tomahawk для ударов по ядерным объектам в Иране. Хотя ракеты Patriot предназначены для перехвата баллистических и крылатых ракет, существуют мнения, что даже новейшие их модификации не всегда способны эффективно противостоять некоторым российским баллистическим ракетам.