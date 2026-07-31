The Atlantic узнал об отказе Трампа поставить Украине 300 ракет для Patriot

Президент США Дональд Трамп отказал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому в просьбе передать Киеву 300 ракет-перехватчиков для систем Patriot. Об этом сообщил The Atlantic со ссылкой на источники, знакомые с подробностями переговоров, которые прошли 28 июля в Вашингтоне. По данным издания, украинская сторона настаивала на том, что из-за нехватки комплексов и ракет к ним стране будет сложно отражать атаки на энергетическую инфраструктуру зимой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Вместо поставки ракет Вашингтон пообещал Киеву передать лицензию на их производство. Такое заявление президент США Дональд Трамп сделал еще в начале июля на саммите НАТО в Анкаре. По мнению аналитиков, на развертывание производства ракет-перехватчиков на территории Украины уйдут годы. Кроме того, Киев, вероятно, столкнется с проблемой нехватки комплектующих. Как пишет The Atlantic, запасы ракет для Patriot у США сильно истощились за время конфликта с Ираном. Согласно оценкам экспертов, сейчас у Вашингтона осталось около 750 таких ракет.

По данным The Atlantic, на переговорах в Белом доме Владимир Зеленский также попросил Дональда Трампа добиться для ВСУ разрешения использовать систему Starlink для наведения беспилотников на цели на территории России. До сих пор Илон Маск, который владеет проектом Starlink через компанию SpaceX, выступал против использования спутниковой сети для наступательных военных операций и дальних ударов.

Последняя встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме состоялась 28 июля и продлилась около часа. Как сообщил президент Украины в своем Telegram-канале, стороны обсудили в том числе передачу Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков для комплекса Patriot. За все годы США выдали лишь две лицензии на производство ракет-перехватчиков к Patriot. Еще до Германии в 2006 году такой контракт получила японская Mitsubishi Heavy Industries. Тогда речь шла прежде всего о модификациях PAC-2, а затем уже и о противобаллистических PAC-3 MSE. Причем ракеты производились исключительно для внутреннего рынка Японии, а объем производства исчислялся примерно 20–30 ракетами-перехватчиками в год.

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