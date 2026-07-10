Глава Росавиации заявил о контроле властей над поставками керосина в аэропорты

Минэнерго, Минтранс и другие ведомства контролируют вопрос поставок керосина в российские аэропорты, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров. Агентство не фиксирует существенного падения авиаперевозок по сравнению с 2025 годом, добавил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Как вы видите, самолеты летают, расписание выполняется»,— сказал господин Ядров журналистам на форуме «Иннопром» (цитата по ТАСС).

С конца мая в российских регионах наблюдается дефицит топлива. Правительство до 30 ноября запретило экспорт авиакеросина для стабилизации ситуации на внутреннем топливном рынке.

Подробнее — в материале «Ъ» «Керосин запросил посадку».