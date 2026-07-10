Глава Росавиации заявил о контроле властей над поставками керосина в аэропорты
Минэнерго, Минтранс и другие ведомства контролируют вопрос поставок керосина в российские аэропорты, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров. Агентство не фиксирует существенного падения авиаперевозок по сравнению с 2025 годом, добавил он.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
«Как вы видите, самолеты летают, расписание выполняется»,— сказал господин Ядров журналистам на форуме «Иннопром» (цитата по ТАСС).
С конца мая в российских регионах наблюдается дефицит топлива. Правительство до 30 ноября запретило экспорт авиакеросина для стабилизации ситуации на внутреннем топливном рынке.
Подробнее — в материале «Ъ» «Керосин запросил посадку».
Проблемы с поставками топлива в российских регионах наблюдаются с конца мая. В связи с этим Правительство России ввело запрет на экспорт авиакеросина до 30 ноября, чтобы стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке. Ранее, в конце 2023 года, Александр Новак заявлял, что власти не планируют вводить запрет на экспорт авиакеросина, но при этом обсуждали возможность снятия частичного запрета на экспорт топлива при его перепроизводстве.
Дефицит топлива влияет на авиакомпании, при этом уже в 2023 году авиакеросин на бирже заметно подорожал. Повышение цен на авиакеросин сказывается на стоимости авиабилетов, так как для авиакомпаний затраты на топливо составляют значительную часть расходов.