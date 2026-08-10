Новый жилой корпус Абаканского пансионата ветеранов подорожал перед открытием

Проект строительства нового жилого корпуса Абаканского пансионата ветеранов подорожал на 82,3 млн руб. Это следует из постановления правительства Республики Хакасия от 5 августа.

Согласно документу, общий объем средств, выделяемых на этот проект, составит 623,3 млн руб. Ранее, постановлением от 6 марта 2026 года, была утверждена сумма в 540,96 млн руб. Рост должен быть обеспечен республиканским бюджетом, вклад которого увеличен с 161,8 млн руб. до 221,4 млн руб. Кроме того, увеличилось финансирование «за счет средств целевой безвозмездной помощи» — с 17,3 млн до 22,7 млн руб.

Проект реализуется с 2020 года. Общая площадь здания составит 6,5 тыс. кв. м. Он рассчитан на 100 мест. В июле 2026 года правительство Хакасии сообщало о том, что техническая готовность объекта достигла 100%, и он будет введен в эксплуатацию в середине августа.

Валерий Лавский