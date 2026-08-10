Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Новый жилой корпус Абаканского пансионата ветеранов подорожал перед открытием

Проект строительства нового жилого корпуса Абаканского пансионата ветеранов подорожал на 82,3 млн руб. Это следует из постановления правительства Республики Хакасия от 5 августа.

Согласно документу, общий объем средств, выделяемых на этот проект, составит 623,3 млн руб. Ранее, постановлением от 6 марта 2026 года, была утверждена сумма в 540,96 млн руб. Рост должен быть обеспечен республиканским бюджетом, вклад которого увеличен с 161,8 млн руб. до 221,4 млн руб. Кроме того, увеличилось финансирование «за счет средств целевой безвозмездной помощи» — с 17,3 млн до 22,7 млн руб.

Проект реализуется с 2020 года. Общая площадь здания составит 6,5 тыс. кв. м. Он рассчитан на 100 мест. В июле 2026 года правительство Хакасии сообщало о том, что техническая готовность объекта достигла 100%, и он будет введен в эксплуатацию в середине августа.

Валерий Лавский

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд