Казахстан допустил экспорт нефти через Азербайджан из-за сбоев в работе КТК

Казахстан в июле переориентировал часть экспорта нефти на другие маршруты из-за сбоев в работе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), сообщило Минэнерго республики. Ведомство рассматривает альтернативные маршруты поставок, в том числе через Азербайджан.

В министерстве рассказали агентству «Интерфакс-Казахстан» о проведении «работ по перераспределению экспортных потоков». В частности, нарастили транспортировку по направлению Атырау—Самара. Также отмечен рост поставок в Китай.

«Рассматриваются транспортировка по системе Баку—Тбилиси—Джейхан, транспортировка через Каспийское море по территории Азербайджана, а также маршрут Баку—Супса»,— добавили в казахстанском Минэнерго.

ВСУ неоднократно атаковали суда, находящиеся на погрузке на терминале КТК. Из-за этого погрузочные операции приостанавливали, а фрахтование нефтяных танкеров подорожало на 10–14%. На прошлой неделе агентство Bloomberg сообщило, что Украина после переговоров с американскими представителями обязалась прекратить удары по инфраструктуре КТК.

Подробности — в материале «Ъ-Кубань» «Пять ударов по КТК».