«Одиссея» стала самым кассовым фильмом Кристофера Нолана

Фильм «Одиссея» заработал в мировом прокате $1,104 млрд. Кинолента стала самым кассовым фильмом Кристофера Нолана, сообщает The Guardian. «Одиссея» обогнала предыдущего рекордсмена — драму «Темный рыцарь: Возрождение», которая собрала в прокате $1,085 млрд.

Премьера «Одиссеи» состоялась 17 июля. Менее чем за месяц ее сборы в мировом прокате превысили $1 млрд. Производство обошлось в $250 млн, что сделало ее самым дорогим фильмом Кристофера Нолана. Главные роли в киноленте исполнили Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон и Зендея.

Подробности — в рецензии «Ъ» «Боги умерли. Давно».