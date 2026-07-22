Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Боги умерли. Давно

Что Кристофер Нолан сделал с «Одиссеей» Гомера

В мировом прокате идет «Одиссея» Кристофера Нолана. Выход новой экранизации гомеровской эпопеи уже провозглашен главной кинопремьерой года. Своими впечатлениями от картины, которую захлестнули встречные волны восторга и хейта, делится Андрей Плахов.

Гомеровский эпитет «богоравный» категорически не подходит экранному Одиссею (Мэтт Деймон, в центре)

Гомеровский эпитет «богоравный» категорически не подходит экранному Одиссею (Мэтт Деймон, в центре)

Фото: Universal Pictures

Гомеровский эпитет «богоравный» категорически не подходит экранному Одиссею (Мэтт Деймон, в центре)

Фото: Universal Pictures

Еще задолго до премьеры «Одиссея» зомбировала будущую публику столь же эпической, как сам первоисточник, рекламной кампанией. И публика сама приняла в ней активнейшее участие. Напомню, основная ударная волна, пущенная недругами, была вызвана мультиэтническим кастингом фильма и — как вишенкой на торте — назначением чернокожей Лупиты Нионго на роль «лилейнораменной» Елены (та же актриса сыграла вдобавок ее сестру-близнеца Клитемнестру, но этот факт долго оставался в тени). Тем самым Нолан лишний раз доказал свой талант режиссера не только кино, но и жизни: ведь из-за «похищения» Елены Прекрасной фактически разразилась новая Троянская война — на сей раз в социальных сетях.

Самым влиятельным из консервативных оппонентов «Одиссеи» оказался Илон Маск. Насмешки над создателями фильма за «осквернение Гомера» и упреки в подыгрывании «либеральной повесточке» получили столь же эмоциональную отповедь; посыпались ответные обвинения в ксенофобии и расизме. В общем, проплыть кораблю Одиссея между левым и правым берегами общественного мнения оказалось так же непросто, как между Сциллой и Харибдой, но он с блеском это сделал.

Вторая негативная волна хлынула с берегов Эллады. Опять же — «издевательство над греческой культурой», но тут национальная гордость идет рука об руку с практическими интересами.

Многих задевает, что культурные институции страны поддержали проект финансово и логистически, но даже с учетом съемок на местах, близких гомеровским, греческого элемента в фильме оказалось довольно мало. Только двух этнических греков мы обнаружим среди семи десятков исполнителей, да и то им достались крошечные роли. Моя знакомая, красавица гречанка, снявшаяся в массовке, проницательно заметила, что будет счастлива, если в кадре узнает хотя бы свой локоть или коленку. Боюсь, она была разочарована: кажется, сцены с ее участием просто вырезали.

Но это лирика. С точки зрения бизнеса все, что происходило и происходит с «Одиссеей», работает на нее — и вполне заслуженно. Фильм обладает незаурядными зрелищными качествами (на высоте оператор Хойте ван Хойтема, художники и гримеры) и еще в большей степени — звуковыми.

Александр Леви — о том, как ИИ бросил вызов Кристоферу Нолану

Перфекционизм Нолана побудил его снимать кино на специально заказанные пленочные камеры формата IMAX, а посмотреть его в таком виде можно только в избранных кинозалах. Просмотр 70-миллиметровой пленочной копии обычного формата иногда вызывает ощущение, что в кадр как будто не вмещается его содержимое или что его обрезали по краям. Да и в самой драматургии, и в монтаже не хватает воздуха, что довольно проблематично для эпоса. Но эта теснота компенсируется поразительной насыщенности и мощи саундтреком (музыка Людвига Йоранссона плюс безумные шумы войны), такой звуковой энергии не помню со времен «Апокалипсиса сегодня» Копполы.

Амбиции этого кино не сводятся к спецэффектам, об убедительности которых как раз можно поспорить: циклоп Полифем, манипуляции с деревянным конем и фокусы колдуньи Цирцеи явно удались, с лестригонами, как будто попавшими сюда из другого фильма, вышла осечка, а эпизод с сиренами недоработан, но это все не имеет принципиального значения. Главная новация нынешней постановки — переосмысление греческого мифа в свете сегодняшней ситуации, когда право силы оказалось впереди силы права и мир погряз в кровопролитных войнах.

Одиссей в трактовке Нолана и актера Мэтта Деймона — не хитроумный обаятельный авантюрист (таким этот образ запечатлелся в памяти культуры и таким предстает в большинстве прежних экранизаций), а отягощенный военными преступлениями ветеран.

На его совести не только коварный захват Трои, но и смерти собственных солдат, принесенных в жертву ради сомнительных целей, хотя их тогда еще не было принято красиво называть экзистенциальными. Долгий, растянувшийся на десять лет, процесс бегства от самого себя, поисков забвения и попыток вернуться туда, куда возврата нет, моральной расплаты и добровольного изгнания — вот болезненное содержание Одиссеи наших дней.

Лира блокбастера: как звучит нолановская «Одиссея»

Читать далее

Эта концепция продиктовала сумрачную атмосферу фильма; как будто заимствованная у Риберы и Гойи, но также из кинофантазий Гильермо дель Торо и нолановского «Темного рыцаря», она поглощает райскую благодать природных красот, и даже лазурное Ионическое море мы видим большей частью в лучах кровавого заката. Античность — это прекрасное детство человечества — лишается светлых тонов и погружается в совсем не сказочный мрак.

Отсюда же проистекает трактовка образов основных героев, а отчасти и подбор исполнителей. Если не считать амбициозного интригана и труса Антиноя (Роберт Паттинсон), самыми антипатичными персонажами фильма выглядят военачальники-заправилы троянской экспедиции, обернувшейся карательной зачисткой захваченного города. Это — Агамемнон (Бенни Сэфди, чьего лица почти не видать за шлемом) и Менелай (Джон Бернтал), грубиян и абьюзер, чей супружеский конфликт с Еленой стоил жизни множеству невинных людей.

Как критики оценили новый фильм Кристофера Нолана

Есть среди мужских персонажей, конечно, не конченные и не безнадежно аморальные, но их немного. Это прежде всего Телемах (Том Холланд), дарящий слабую надежду на то, что новое поколение выведет человечество из тупика. Есть обманутый и обманувшийся Синон (очень трогательный Эллиот Пейдж), ставший тяжелым бременем для совести Одиссея, не отпускающий его даже с того света вместе с другими обитателями Аида. Есть слепой свинопас Эвмей (Джон Легуизамо) — архетип бескорыстной преданности. Хотя по этой части никто не может конкурировать с псом Аргусом: Нолан через этот образ мобилизовал в армию благодарных зрителей миллионы добровольцев-собачников.

Поскольку основная часть мужского мира погрязла в порочном круге насилия, женщинам приходится взять на себя роль наставниц, утешительниц, мстительниц и даже моральных циркулей. Помимо Елены с Клитемнестрой, тут выдвигается на первый план Пенелопа (Энн Хэтауэй): она не только с примерной верностью ждет мужа и отбивается от вульгарных женихов, но завершает процесс прозрения запутавшегося в своих странствиях и похождениях Одиссея. Свою роль в его гуманистической трансформации играют и Цирцея, превращающая неразумных людских особей в свиней (Саманта Мортон — лучшая актерская работа в картине), и Калипсо (Шарлиз Терон), кормящая вечного странника лотосом забвения, и Афина (Зендея), напоминающая о преступном нарушении завоевателями Трои закона гостеприимства Зевса.

Все три женщины принадлежат ареалу античной мифологии, но изображены в фильме как вполне осязаемые земные существа. Других же богов — даже уместного здесь Ареса — не видно, кто-то присутствует только в разговорах, за кадром. Судьбами героев мифа правил всемогущий рок. В демифологизированном атеистическом мире вину и ответственность за свои поступки несут сами люди, хотя это удается им, как тому же Одиссею, с колоссальным трудом. Люди как люди: они научились мнить себя богами, еще задолго до появления христианской морали много грешить и редко по-настоящему каяться.

Боги умерли не с легкой руки Ницше, Вагнера, Висконти или даже Нолана, а гораздо раньше: так видит постановщик «Одиссеи» историю человечества, опрокидывая современность не в миф Гомера, а в собственный псевдоантичный мир.

Это — адаптированный мир высокобюджетного блокбастера, где размеры актерских и режиссерских гонораров, затрат на рекламу и прочих расходных статей крайне ограничивают степень художественной свободы. Нолан, однако, принадлежит к тем искусным мастерам, для которых эти ограничения не критичны, а, возможно, даже продуктивны. Взявшись за краеугольный камень «Одиссеи», он жертвует поэзией и художественной энергией мифа. Это обидно, но, похоже, подсказано интуицией режиссера, знающего свою аудиторию, в которой задает тон молодежь. И если уж он берет на себя благородную миссию и приобщает ее к серьезным темам, то делает это напрямик, используя не интеллектуальные метафоры, а послушно работающие в сильных руках механизмы масскульта.

Фотогалерея

Мастер философских блокбастеров

Предыдущая фотография
Будущий режиссер родился 30 июля 1970 года в Лондоне. После просмотра саги Джорджа Лукаса «Звездные войны» семилетний мальчик увлекся кинематографом и даже пробовал сам сочинять сценарии для научно-фантастических фильмов, реализуя свои идеи при помощи отцовской кинокамеры и игрушечных солдатиков

Будущий режиссер родился 30 июля 1970 года в Лондоне. После просмотра саги Джорджа Лукаса «Звездные войны» семилетний мальчик увлекся кинематографом и даже пробовал сам сочинять сценарии для научно-фантастических фильмов, реализуя свои идеи при помощи отцовской кинокамеры и игрушечных солдатиков

Фото: nolanfans.com

В возрасте 26 лет короткометражный фильм «Воровство» Нолана показали на кинофестивале в Кембридже. В тоже время режиссер снимает и другую короткометражку с участием своего друга актера Джереми Теобальда. Фильм «Жук-скакун» рассказывал историю об обычном с виду человеке, который одержим желанием убить насекомое

В возрасте 26 лет короткометражный фильм «Воровство» Нолана показали на кинофестивале в Кембридже. В тоже время режиссер снимает и другую короткометражку с участием своего друга актера Джереми Теобальда. Фильм «Жук-скакун» рассказывал историю об обычном с виду человеке, который одержим желанием убить насекомое

Фото: Cinema16: European Short Films

В 1998 году Кристофер Нолан снял свой первый полнометражный фильм «Преследование» в стиле нео-нуар. Кинолента, бюджет которой составил всего $6 тыс., рассказывает о молодом писателе, который следит за прохожими Лондона в поисках вдохновения для своего романа. Стоит отметить, что главного героя картины звали Джереми Кобб. В фильме «Начало», который Нолан снимет через 12 лет, персонажа Леонардо Ди Каприо будут звать Доминик Кобб

В 1998 году Кристофер Нолан снял свой первый полнометражный фильм «Преследование» в стиле нео-нуар. Кинолента, бюджет которой составил всего $6 тыс., рассказывает о молодом писателе, который следит за прохожими Лондона в поисках вдохновения для своего романа. Стоит отметить, что главного героя картины звали Джереми Кобб. В фильме «Начало», который Нолан снимет через 12 лет, персонажа Леонардо Ди Каприо будут звать Доминик Кобб

Фото: Next Wave Films

«Да, нуар и психологический триллер – это мои любимы аспекты в картинах. Эти составляющие вызывают у меня наибольший страх, если хотите. Такое, знаете, чувство незащищенности и тайного заговора»

«Да, нуар и психологический триллер – это мои любимы аспекты в картинах. Эти составляющие вызывают у меня наибольший страх, если хотите. Такое, знаете, чувство незащищенности и тайного заговора»

Фото: Reuters

В 2000-м году выходит еще одна малобюджетная картина Нолана «Помни», которая за очень короткий срок стала культовой. Сценарий фильма основан на рассказе брата Нолана Джонатана, речь в котором идет о человеке, страдающем от «обратной амнезии». Картина даже претендовала на «Оскара» и «Золотой Глобус» в номинации «Лучший сценарий»

В 2000-м году выходит еще одна малобюджетная картина Нолана «Помни», которая за очень короткий срок стала культовой. Сценарий фильма основан на рассказе брата Нолана Джонатана, речь в котором идет о человеке, страдающем от «обратной амнезии». Картина даже претендовала на «Оскара» и «Золотой Глобус» в номинации «Лучший сценарий»

Фото: I Remember Productions LLC/Summit Entertainment

В 2005 году на экраны выходит первый блокбастер Кристофера Нолана «Бэтмен: Начало». Фильм отличался особой, присущей именно Нолану, атмосферой и детальной проработкой образов главных героев, которых сыграли Майкл Кейн и Кристиан Бейл. Последний за 10 лет до этого пробовался на роль Робина в фильме «Бэтмен и Робин». Сам фильм имел оглушительный успех и только за первые две недели проката собрал более $200 млн

В 2005 году на экраны выходит первый блокбастер Кристофера Нолана «Бэтмен: Начало». Фильм отличался особой, присущей именно Нолану, атмосферой и детальной проработкой образов главных героев, которых сыграли Майкл Кейн и Кристиан Бейл. Последний за 10 лет до этого пробовался на роль Робина в фильме «Бэтмен и Робин». Сам фильм имел оглушительный успех и только за первые две недели проката собрал более $200 млн

Фото: Shizuo Kambayashi / AP

Фильм «Престиж» мечтал снять режиссер Сэм Мендес, однако экранизация романа Кристофера Приста досталась именно Нолану, так как писатель был поражен его картиной «Помни». Инициалы двух главных героев фильма, сыгранных Кристианом Бэйлом и Хью Джекманом (справа), вместе звучат как «АБРА» (Альфред Борден и Роберт Анджер), которое является частью волшебного слова «абракадабра»

Фильм «Престиж» мечтал снять режиссер Сэм Мендес, однако экранизация романа Кристофера Приста досталась именно Нолану, так как писатель был поражен его картиной «Помни». Инициалы двух главных героев фильма, сыгранных Кристианом Бэйлом и Хью Джекманом (справа), вместе звучат как «АБРА» (Альфред Борден и Роберт Анджер), которое является частью волшебного слова «абракадабра»

Фото: Newmarket Productions/Syncopy

«С тех пор как кино перекочевало на телевидение, многие фильмы обрели, так сказать, линейную структуру. Вы можете спокойно отойти от экрана телевизора, чтобы ответить на телефонный звонок, а затем вернуться и ничего не потерять от этого»

«С тех пор как кино перекочевало на телевидение, многие фильмы обрели, так сказать, линейную структуру. Вы можете спокойно отойти от экрана телевизора, чтобы ответить на телефонный звонок, а затем вернуться и ничего не потерять от этого»

Фото: Nam Y. Huh / AP

Очередной фильм франшизы о Бэтмене увидел свет в 2008 году и обошел первую картину как по кассовым сборам, так и по оценкам критиков. Хит Леджер, сыгравший Джокера, во время подготовки к съемкам около месяца жил один в отеле, разрабатывая психологию своего героя, жестикуляцию и голос. По словам актера, в подготовке к роли он вдохновился манерами Алекса из «Заводного апельсина»

Очередной фильм франшизы о Бэтмене увидел свет в 2008 году и обошел первую картину как по кассовым сборам, так и по оценкам критиков. Хит Леджер, сыгравший Джокера, во время подготовки к съемкам около месяца жил один в отеле, разрабатывая психологию своего героя, жестикуляцию и голос. По словам актера, в подготовке к роли он вдохновился манерами Алекса из «Заводного апельсина»

Фото: DC Comics/Legendary Pictures

По словам самого Леджера, он настолько вжился в роль Джокера, что мог спать лишь два часа в сутки. Ходили слухи о психическом расстройстве актера. Хит Леджер умер 22 января 2008, не дождавшись выхода фильма. Причиной смерти была названа передозировка таблеток, которые ему прописал врач. Спустя один год и один месяц после смерти актер получил «Оскара» за лучшую мужскую роль второго плана

По словам самого Леджера, он настолько вжился в роль Джокера, что мог спать лишь два часа в сутки. Ходили слухи о психическом расстройстве актера. Хит Леджер умер 22 января 2008, не дождавшись выхода фильма. Причиной смерти была названа передозировка таблеток, которые ему прописал врач. Спустя один год и один месяц после смерти актер получил «Оскара» за лучшую мужскую роль второго плана

Фото: Chris Pizzello / AP

Идею фильма «Начало» Кристофер Нолан вынашивал около десяти лет. Научно-фантастический триллер об осознанных сновидениях, в котором снялся Леонардо Ди Каприо, стал одним из самых высокобюджетных в 2010 году и был очень хорошо принят как зрителями, так и критиками. «У меня, конечно же, были и другие идеи, в которых я видел большой потенциал, но вам никогда неизвестно, чем все обернется и как все получится. Каждый мой фильм менял что-то во мне, я сам менялся и рос как личность»,— рассказывает о картине Нолан

Идею фильма «Начало» Кристофер Нолан вынашивал около десяти лет. Научно-фантастический триллер об осознанных сновидениях, в котором снялся Леонардо Ди Каприо, стал одним из самых высокобюджетных в 2010 году и был очень хорошо принят как зрителями, так и критиками. «У меня, конечно же, были и другие идеи, в которых я видел большой потенциал, но вам никогда неизвестно, чем все обернется и как все получится. Каждый мой фильм менял что-то во мне, я сам менялся и рос как личность»,— рассказывает о картине Нолан

Фото: Legendary Pictures/Syncopy

Если сложить первые буквы имени главных героев фильма «Начало» — Dom, Robert, Eames, Arthur/Ariadne, Mal, Sato — получится слово Dreams (сны)

Если сложить первые буквы имени главных героев фильма «Начало» — Dom, Robert, Eames, Arthur/Ariadne, Mal, Sato — получится слово Dreams (сны)

Фото: Legendary Pictures/Syncopy

На протяжении долгих лет Кристофер Нолан сотрудничал с композитором Хансом Циммером (справа), одним из наиболее видных авторов голливудских саундтреков двух последних десятилетий

На протяжении долгих лет Кристофер Нолан сотрудничал с композитором Хансом Циммером (справа), одним из наиболее видных авторов голливудских саундтреков двух последних десятилетий

Фото: Reed Saxon / AP

В 2012 году вышел заключительный фильм трилогии о Бэтмене «Темный рыцарь: Возрождение легенды» и установил рекорд, собрав за одни выходные в США и Канаде сумму в $160 млн. Режиссер остался верен себе: картина получилась с мрачной, тяготеющей к нуару атмосферой, отличным сценарием и тщательно проработанным образом Бэтмана, которого вновь сыграл Кристиал Бейл

В 2012 году вышел заключительный фильм трилогии о Бэтмене «Темный рыцарь: Возрождение легенды» и установил рекорд, собрав за одни выходные в США и Канаде сумму в $160 млн. Режиссер остался верен себе: картина получилась с мрачной, тяготеющей к нуару атмосферой, отличным сценарием и тщательно проработанным образом Бэтмана, которого вновь сыграл Кристиал Бейл

Фото: DC Entertainment/Syncopy

«Многие знают, что большинство фильмов сегодня делается исключительно из-за коммерческой выгоды. Такие режиссеры как я получают наслаждение от самого процесса эксперимента, а не от заезженных клише и штампов»

«Многие знают, что большинство фильмов сегодня делается исключительно из-за коммерческой выгоды. Такие режиссеры как я получают наслаждение от самого процесса эксперимента, а не от заезженных клише и штампов»

Фото: AP

Фильм «Интерстеллар», рассказывающий о межгалактических путешествиях группы исследователей, изначально собирался снимать Стивен Спилберг. В качестве сценариста был нанят младший брат Нолана Джонатан, а в главной роли должен был появиться Уилл Смитт. Однако, в конечном счете, Спилберг отказался от съемок и идею реализовал Кристофер Нолан

Фильм «Интерстеллар», рассказывающий о межгалактических путешествиях группы исследователей, изначально собирался снимать Стивен Спилберг. В качестве сценариста был нанят младший брат Нолана Джонатан, а в главной роли должен был появиться Уилл Смитт. Однако, в конечном счете, Спилберг отказался от съемок и идею реализовал Кристофер Нолан

Фото: Legendary Pictures/Syncopy/Paramount Pictures

Идея «Интерстеллара» была основана на работах физика-теоретика Кипа Торна, который известен своим вкладом в изучение гравитационной физики и астрофизики. По мнению Торна, кротовые норы существуют и могут быть использованы для путешествий во времени. В ходе съемок физик консультировал известного режиссера по научным аспектам фильма. Фильм был номинирован на «Оскар» в пяти категориях, однако получил награду лишь за лучшие спецэффекты

Идея «Интерстеллара» была основана на работах физика-теоретика Кипа Торна, который известен своим вкладом в изучение гравитационной физики и астрофизики. По мнению Торна, кротовые норы существуют и могут быть использованы для путешествий во времени. В ходе съемок физик консультировал известного режиссера по научным аспектам фильма. Фильм был номинирован на «Оскар» в пяти категориях, однако получил награду лишь за лучшие спецэффекты

Фото: Legendary Pictures/Syncopy/Paramount Pictures

«Я никогда не считал себя везунчиком. На самом деле, я самый настоящий пессимист. Честно, честно» &lt;br>На фото: Мэттью Макконахи (слева) и Кристофер Нолан

«Я никогда не считал себя везунчиком. На самом деле, я самый настоящий пессимист. Честно, честно»
На фото: Мэттью Макконахи (слева) и Кристофер Нолан

Фото: AP

Следующая фотография
1 / 18

Будущий режиссер родился 30 июля 1970 года в Лондоне. После просмотра саги Джорджа Лукаса «Звездные войны» семилетний мальчик увлекся кинематографом и даже пробовал сам сочинять сценарии для научно-фантастических фильмов, реализуя свои идеи при помощи отцовской кинокамеры и игрушечных солдатиков

Фото: nolanfans.com

В возрасте 26 лет короткометражный фильм «Воровство» Нолана показали на кинофестивале в Кембридже. В тоже время режиссер снимает и другую короткометражку с участием своего друга актера Джереми Теобальда. Фильм «Жук-скакун» рассказывал историю об обычном с виду человеке, который одержим желанием убить насекомое

Фото: Cinema16: European Short Films

В 1998 году Кристофер Нолан снял свой первый полнометражный фильм «Преследование» в стиле нео-нуар. Кинолента, бюджет которой составил всего $6 тыс., рассказывает о молодом писателе, который следит за прохожими Лондона в поисках вдохновения для своего романа. Стоит отметить, что главного героя картины звали Джереми Кобб. В фильме «Начало», который Нолан снимет через 12 лет, персонажа Леонардо Ди Каприо будут звать Доминик Кобб

Фото: Next Wave Films

«Да, нуар и психологический триллер – это мои любимы аспекты в картинах. Эти составляющие вызывают у меня наибольший страх, если хотите. Такое, знаете, чувство незащищенности и тайного заговора»

Фото: Reuters

В 2000-м году выходит еще одна малобюджетная картина Нолана «Помни», которая за очень короткий срок стала культовой. Сценарий фильма основан на рассказе брата Нолана Джонатана, речь в котором идет о человеке, страдающем от «обратной амнезии». Картина даже претендовала на «Оскара» и «Золотой Глобус» в номинации «Лучший сценарий»

Фото: I Remember Productions LLC/Summit Entertainment

В 2005 году на экраны выходит первый блокбастер Кристофера Нолана «Бэтмен: Начало». Фильм отличался особой, присущей именно Нолану, атмосферой и детальной проработкой образов главных героев, которых сыграли Майкл Кейн и Кристиан Бейл. Последний за 10 лет до этого пробовался на роль Робина в фильме «Бэтмен и Робин». Сам фильм имел оглушительный успех и только за первые две недели проката собрал более $200 млн

Фото: AP / Shizuo Kambayashi

Фильм «Престиж» мечтал снять режиссер Сэм Мендес, однако экранизация романа Кристофера Приста досталась именно Нолану, так как писатель был поражен его картиной «Помни». Инициалы двух главных героев фильма, сыгранных Кристианом Бэйлом и Хью Джекманом (справа), вместе звучат как «АБРА» (Альфред Борден и Роберт Анджер), которое является частью волшебного слова «абракадабра»

Фото: Newmarket Productions/Syncopy

«С тех пор как кино перекочевало на телевидение, многие фильмы обрели, так сказать, линейную структуру. Вы можете спокойно отойти от экрана телевизора, чтобы ответить на телефонный звонок, а затем вернуться и ничего не потерять от этого»

Фото: AP / Nam Y. Huh

Очередной фильм франшизы о Бэтмене увидел свет в 2008 году и обошел первую картину как по кассовым сборам, так и по оценкам критиков. Хит Леджер, сыгравший Джокера, во время подготовки к съемкам около месяца жил один в отеле, разрабатывая психологию своего героя, жестикуляцию и голос. По словам актера, в подготовке к роли он вдохновился манерами Алекса из «Заводного апельсина»

Фото: DC Comics/Legendary Pictures

По словам самого Леджера, он настолько вжился в роль Джокера, что мог спать лишь два часа в сутки. Ходили слухи о психическом расстройстве актера. Хит Леджер умер 22 января 2008, не дождавшись выхода фильма. Причиной смерти была названа передозировка таблеток, которые ему прописал врач. Спустя один год и один месяц после смерти актер получил «Оскара» за лучшую мужскую роль второго плана

Фото: AP / Chris Pizzello

Идею фильма «Начало» Кристофер Нолан вынашивал около десяти лет. Научно-фантастический триллер об осознанных сновидениях, в котором снялся Леонардо Ди Каприо, стал одним из самых высокобюджетных в 2010 году и был очень хорошо принят как зрителями, так и критиками. «У меня, конечно же, были и другие идеи, в которых я видел большой потенциал, но вам никогда неизвестно, чем все обернется и как все получится. Каждый мой фильм менял что-то во мне, я сам менялся и рос как личность»,— рассказывает о картине Нолан

Фото: Legendary Pictures/Syncopy

Если сложить первые буквы имени главных героев фильма «Начало» — Dom, Robert, Eames, Arthur/Ariadne, Mal, Sato — получится слово Dreams (сны)

Фото: Legendary Pictures/Syncopy

На протяжении долгих лет Кристофер Нолан сотрудничал с композитором Хансом Циммером (справа), одним из наиболее видных авторов голливудских саундтреков двух последних десятилетий

Фото: AP / Reed Saxon

В 2012 году вышел заключительный фильм трилогии о Бэтмене «Темный рыцарь: Возрождение легенды» и установил рекорд, собрав за одни выходные в США и Канаде сумму в $160 млн. Режиссер остался верен себе: картина получилась с мрачной, тяготеющей к нуару атмосферой, отличным сценарием и тщательно проработанным образом Бэтмана, которого вновь сыграл Кристиал Бейл

Фото: DC Entertainment/Syncopy

«Многие знают, что большинство фильмов сегодня делается исключительно из-за коммерческой выгоды. Такие режиссеры как я получают наслаждение от самого процесса эксперимента, а не от заезженных клише и штампов»

Фото: AP

Фильм «Интерстеллар», рассказывающий о межгалактических путешествиях группы исследователей, изначально собирался снимать Стивен Спилберг. В качестве сценариста был нанят младший брат Нолана Джонатан, а в главной роли должен был появиться Уилл Смитт. Однако, в конечном счете, Спилберг отказался от съемок и идею реализовал Кристофер Нолан

Фото: Legendary Pictures/Syncopy/Paramount Pictures

Идея «Интерстеллара» была основана на работах физика-теоретика Кипа Торна, который известен своим вкладом в изучение гравитационной физики и астрофизики. По мнению Торна, кротовые норы существуют и могут быть использованы для путешествий во времени. В ходе съемок физик консультировал известного режиссера по научным аспектам фильма. Фильм был номинирован на «Оскар» в пяти категориях, однако получил награду лишь за лучшие спецэффекты

Фото: Legendary Pictures/Syncopy/Paramount Pictures

«Я никогда не считал себя везунчиком. На самом деле, я самый настоящий пессимист. Честно, честно»
На фото: Мэттью Макконахи (слева) и Кристофер Нолан

Фото: AP

Смотреть

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд