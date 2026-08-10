В Белгородской области при атаке БПЛА погибла женщина

В селе Новая Таволжанка дрон ударил по территории частного дома. Погибла мирная жительница, сообщил оперштаб Белгородской области.

ЧП случилось в Шебекинском округе. В результате полученных травм женщина скончалась на месте, уточнили в оперштабе.

Белгородская область граничит с Украиной и регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. На территории региона действуют режим ЧС федерального уровня и режим КТО. При атаке дронов на Белгород в ночь на 9 августа погибли шесть человек, возбуждено уголовное дело о теракте.

Подробности — в материале «Ъ» «Удар пришелся по жилью».