Удар пришелся по жилью

В ночь на воскресенье Белгород пережил мощный налет украинских беспилотников. В результате ударов по жилым домам погибли пять человек, 24 получили ранения. В разной степени повреждены почти три десятка многоэтажек, а также административные и коммерческие здания. По факту атаки возбуждено уголовное дело о теракте.

В районе часа ночи 9 августа по Белгороду со стороны Украины были выпущены 16 беспилотников. Несколько БПЛА влетели в жилые высотки в восточной части и в центре города. В десятках квартир выбило окна, а в некоторых начались пожары. В одной из многоэтажек огонь охватил три верхних этажа, также пожар произошел на автомобильной парковке. Дым от горящих зданий и машин затянул центральную часть города.

Врио губернатора Александр Шуваев утром сообщил, что в результате атак погибли три человека. Глава региона выразил соболезнования их семьям: «Понимаю, что никакие слова не смогут облегчить эту боль для родных и близких. Мы все разделяем ваше горе и скорбим вместе с вами». По словам господина Шуваева, различные ранения получили 25 мирных жителей, среди которых двое детей. Одного ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Днем в воскресенье оперативный штаб Белгородской области сообщил, что количество жертв увеличилось до пяти. Один из пострадавших скончался от тяжелых ран. Позже спасатели в пережившей пожар многоэтажке извлекли тело еще одного погибшего.

Всего, по данным властей, в результате массированной атаки повреждения получили 29 многоэтажек и пять частных домов. Также ущерб нанесен трем административным и трем социальным зданиям, в том числе лицею, повреждены шесть коммерческих объектов и 33 автомобиля.

За прошедшие сутки ударам беспилотников подверглись почти все муниципалитеты Белгородской области. Над регионом сбито 162 украинских БПЛА, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

В Белгороде на уборку дворов утром в воскресенье вышли сотрудники коммунальных служб и бригады благоустройства. Более 200 человек занимались вывозом мусора и приведением в порядок газонов и проезжей части. В работах участвовали 30 единиц спецтехники, в том числе экскаваторы. Для оперативных работ власти перекрыли несколько дорожных магистралей в центре города рядом с Соборной площадью.

Жителей наиболее пострадавшего дома отправили в пункт временного размещения. К середине дня там находились 26 человек. Их посетил мэр Белгорода Валентин Демидов. Он сказал, что специалисты обследовали здание и установили, что конструкции не получили серьезных повреждений. По словам господина Демидова, до окончания восстановительных работ жители смогут забрать из своих квартир необходимые вещи, лекарства и документы, которые они оставили при эвакуации.

Уже днем ВСУ продолжили удары по области. В городе Шебекино в результате попадания БПЛА на территории предприятия были ранены трое мужчин. Их доставили в больницу.

После ночного обстрела Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ). «Нанеся многочисленные удары по гражданским объектам, представители преступного киевского режима вновь продемонстрировали жестокое и бесчеловечное отношение к мирному населению, не считаясь с нормами международного права»,— сказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Сергей Толмачев, Воронеж