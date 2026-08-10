Скончалась одна из пострадавших при наезде машины на группу людей в центре Омска

Умерла одна из пострадавших в ДТП на «островке безопасности» в Омске. Она находилась в тяжелом состоянии, сообщили в региональном минздраве.

Как писал «Ъ-Сибирь», днем 6 августа 64-летний водитель автомобиля Lada Granta не справился с управлением и на перекрестке ул. Масленникова и пр. К. Маркса на высокой скорости въехал в группу пешеходов, которые находились на «островке безопасности». Всего травмы получили восемь человек, включая водителя. У шестерых врачи диагностировали переломы различной степени тяжести. У водителя обнаружен ушиб передней брюшной стенки. В момент ДТП он был трезв, сообщили в следственном управлении МВД России по Омску.

В отношении водителя полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Михаил Кичанов