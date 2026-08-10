Для мусорного полигона в Новосибирской области отвели 13 гектаров

Мусорный полигон в Краснозерском районе Новосибирской области может занять почти 13 га. Это следует из проекта регионального закона о переводе участка такой площади из категории земель сельскохозяйственного назначения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Проект закона внесен в повестку дня областного правительства 10 августа. Участок расположен на территории Колыбельского сельсовета.

В 2026 году областное ГКУ «Управление контрактной системы» выступило заказчиком на конкурсе на право разработки проектно-сметной документации на строительство межрайонного полигона с мусоросортировочной линией в Краснозерском районе. Начальная цена была установлена в размере 67,8 млн руб., контракт администрация района заключила с ООО «Росинсталпроект» на сумму 50,9 млн руб.

Валерий Лавский