Составлено ИИ-Ассистентъ

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин ранее, в мае 2026 года, заявлял, что Украина не сигнализировала о готовности к мирным переговорам с Россией, несмотря на заявления о дипломатических усилиях. Россия, по его словам, настаивает на устранении первопричин украинского кризиса и верности соглашениям, достигнутым президентами России и США в августе предыдущего года на Аляске.

В ноябре 2025 года постпред РФ при ООН Василий Небензя утверждал, что президенту Украины Владимиру Зеленскому «нужны миллиарды долларов для того, чтобы война продолжалась», и что украинские власти настаивают на прекращении огня лишь для получения «передышки». В том же месяце официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атаки ВСУ на танкеры в Черном море и инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) связаны с коррупционным скандалом в Киеве, что, по её мнению, отвлекает внимание украинского общества.

Ранее, в июле 2026 года, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что удары по черноморской инфраструктуре КТК можно расценивать как атаку Украины не только на Россию, но и на Казахстан и США, поскольку американские компании также являются акционерами консорциума. США, по данным The Wall Street Journal, предупреждали Украину о недопустимости атак на объекты КТК в Черном море.