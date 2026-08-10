В МИД РФ исключили заморозку конфликта на Украине
Москва исключает заморозку конфликта на Украине, так как необходимо устранить «первопричины кризиса», заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин в разговоре с ТАСС.
Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
По его словам, президент Украины Владимир Зеленский сейчас пытается «эскалировать конфликт», что вызывает недовольство у партнеров Киева. «В июле-августе ВСУ совершили с применением БПЛА... нападения на объекты, обеспечивающие функционирование Каспийского трубопроводного консорциума, работающего прежде всего на интересы казахстанской экономики»,— сказал господин Галузин.
ВСУ неоднократно атаковали суда, находящиеся на погрузке на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Погрузочные операции несколько раз приостанавливали, а фрахтование нефтяных танкеров подорожало на 10-14%. США и Казахстан осудили атаки. По информации Bloomberg, Украина после переговоров с американскими представителями обязалась остановить удары по инфраструктуре КТК.
Подробнее — в материале «Ъ-Кубань-Черноморье» «Пять ударов по КТК».
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин ранее, в мае 2026 года, заявлял, что Украина не сигнализировала о готовности к мирным переговорам с Россией, несмотря на заявления о дипломатических усилиях. Россия, по его словам, настаивает на устранении первопричин украинского кризиса и верности соглашениям, достигнутым президентами России и США в августе предыдущего года на Аляске.
В ноябре 2025 года постпред РФ при ООН Василий Небензя утверждал, что президенту Украины Владимиру Зеленскому «нужны миллиарды долларов для того, чтобы война продолжалась», и что украинские власти настаивают на прекращении огня лишь для получения «передышки». В том же месяце официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атаки ВСУ на танкеры в Черном море и инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) связаны с коррупционным скандалом в Киеве, что, по её мнению, отвлекает внимание украинского общества.
Ранее, в июле 2026 года, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что удары по черноморской инфраструктуре КТК можно расценивать как атаку Украины не только на Россию, но и на Казахстан и США, поскольку американские компании также являются акционерами консорциума. США, по данным The Wall Street Journal, предупреждали Украину о недопустимости атак на объекты КТК в Черном море.