Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Футбольная «Сибирь» с минимальным счетом уступила в Брянске

Футболисты «Сибири» потерпели второе поражение подряд в чемпионате группы «Золото» Второй лиги. Новосибирцы уступили в гостях «Динамо-Брянск» со счетом 0:1.

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Матч четвертого тура состоялся в Брянске в минувшие выходные. Единственный гол хозяева, которых тренирует бывший игрок сборной СССР Андрей Канчельскис, провели на 78-й минуте: Сергей Грибов переправил мяч в сетку с линии вратарской площади. При этом «Сибирь» создала несколько голевых моментов, а по ударам в створ ворот опередила хозяев более чем втрое.

После поражения «Сибирь» с шестью очками опустилась на четвертое место в турнирной таблице. Новосибирцы отстают от московской «Родины-2» и кировского «Динамо» на два очка, от «Динамо-Брянск» — на одно.

Валерий Лавский

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд