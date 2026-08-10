Футбольная «Сибирь» с минимальным счетом уступила в Брянске

Футболисты «Сибири» потерпели второе поражение подряд в чемпионате группы «Золото» Второй лиги. Новосибирцы уступили в гостях «Динамо-Брянск» со счетом 0:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Матч четвертого тура состоялся в Брянске в минувшие выходные. Единственный гол хозяева, которых тренирует бывший игрок сборной СССР Андрей Канчельскис, провели на 78-й минуте: Сергей Грибов переправил мяч в сетку с линии вратарской площади. При этом «Сибирь» создала несколько голевых моментов, а по ударам в створ ворот опередила хозяев более чем втрое.

После поражения «Сибирь» с шестью очками опустилась на четвертое место в турнирной таблице. Новосибирцы отстают от московской «Родины-2» и кировского «Динамо» на два очка, от «Динамо-Брянск» — на одно.

Валерий Лавский