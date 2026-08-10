В Минске заявили о желании Латвии заработать на закрытии границы с Белоруссией

Латвия стремится получить дополнительное финансирование от Евросоюза, закрывая границу с Белоруссией. Об этом заявил министр иностранных дел республики Максим Рыженков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«Это то, что проходили уже Польша, Литва. Сейчас латыши тоже решили показать пик активности на границе, что именно они сдерживают орды мигрантов»,— сказал Максим Рыженков (цитата по БелТА).

Глава МИД напомнил о ситуации с мигрантами из Марокко на границах Евросоюза со стороны Африки. На прошлой неделе около 60 тыс. человек смогли прорваться через границу с Испанией в автономном городе Сеута. «Даже представители Евросоюза говорят, что настолько преувеличена тема нелегальной миграции через белорусскую территорию. Тем более нет среди этих мигрантов белорусов, то есть мы не являемся источником нелегальной миграции»,— добавил министр.

31 июля Литва по техническим причинам закрыла единственный работающий пункт пропуска на границе с Белоруссией. Правительство Латвии обсуждало возможность закрыть границу полностью, но идею не поддержали.

Подробнее — в материале «Ъ» «Рига передумала вешать замок на границу».