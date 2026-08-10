В Минске заявили о желании Латвии заработать на закрытии границы с Белоруссией
Латвия стремится получить дополнительное финансирование от Евросоюза, закрывая границу с Белоруссией. Об этом заявил министр иностранных дел республики Максим Рыженков.
Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
«Это то, что проходили уже Польша, Литва. Сейчас латыши тоже решили показать пик активности на границе, что именно они сдерживают орды мигрантов»,— сказал Максим Рыженков (цитата по БелТА).
Глава МИД напомнил о ситуации с мигрантами из Марокко на границах Евросоюза со стороны Африки. На прошлой неделе около 60 тыс. человек смогли прорваться через границу с Испанией в автономном городе Сеута. «Даже представители Евросоюза говорят, что настолько преувеличена тема нелегальной миграции через белорусскую территорию. Тем более нет среди этих мигрантов белорусов, то есть мы не являемся источником нелегальной миграции»,— добавил министр.
31 июля Литва по техническим причинам закрыла единственный работающий пункт пропуска на границе с Белоруссией. Правительство Латвии обсуждало возможность закрыть границу полностью, но идею не поддержали.
Подробнее — в материале «Ъ» «Рига передумала вешать замок на границу».
31 июля 2026 года Латвия временно закрыла единственный работающий КПП «Патерниеки» на границе с Белоруссией, сославшись на «технические причины». Однако, по мнению МИД Белоруссии, эти объяснения были неубедительными, а решение мотивировано политическими амбициями главы МВД Латвии Яниса Домбравы. Ранее, в сентябре 2023 года, латвийские власти уже закрывали другой КПП на границе с Белоруссией для «предотвращения угрозы нелегальной миграции».
4 августа 2026 года правительство Латвии не поддержало инициативу МВД о полном закрытии границы с Белоруссией, несмотря на заявления о «миграционной гибридной войне». При этом МВД и Минобороны Латвии планируют принять дополнительные меры для сокращения потока нелегальных мигрантов. Ассоциация автоперевозчиков Латвии выступала против закрытия границы, указывая на возможные потери транзитных доходов и рабочих мест.
В 2021 году власти Латвии уже вводили режим ЧС на границе с Белоруссией из-за наплыва мигрантов, поступающих через белорусскую границу. Тогдашняя глава МВД Мария Голубева заявляла о необходимости усиления охраны границы.