Рига передумала вешать замок на границу

Правительство Латвии во вторник не поддержало инициативу о закрытии границы с Белоруссией. На этой мере настаивало МВД с целью пресечь «миграционную гибридную войну». Единственный работающий между странами КПП и так не работает с конца прошлой недели — как объясняют латвийские власти, из-за технических проблем. Минск ранее уже пригрозил Риге «несимметричным» ответом для защиты своих интересов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: VALDA KALNINA / EPA / ТАСС Фото: VALDA KALNINA / EPA / ТАСС

31 июля Латвия временно закрыла единственный работающий КПП на границе с Белоруссией «Патерниеки» (с белорусской стороны — «Григоровщина»), как утверждалось, «по техническим причинам». В работе информационных систем возникли сбои, из-за чего пограничный контроль не проводился.

За день до этого министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава рекомендовал гражданам отказаться от поездок в Белоруссию, а уже находящимся там — вернуться на родину. «В условиях развернутой Беларусью миграционной гибридной войны безопасное передвижение между государствами может оказаться затруднено»,— пояснял латвийский министр.

Разъяснения о техническом сбое МИД Белоруссии назвал «откровенно неубедительными».

«Особенно на фоне признаний самих водителей о том, что им было рекомендовано развернуться во исполнение письменного указания министра внутренних дел Латвии господина Домбравы»,— заявило ведомство. Минск оставляет за собой право на ответные действия несимметричного характера для защиты национальных интересов, отмечалось в сообщении.

По мнению белорусских властей, Янис Домбрава принимал решение о закрытии границы исходя из своих политических амбиций в преддверии октябрьских выборов в Сейм Латвии, при этом «в Риге в очередной раз забыли о людях»: «Никто не удосужился заблаговременно уведомить граждан, сделав их разменной монетой в политической игре».

Застрявшие на границе водители рассказали Delfi и LSM, что никаких уведомлений о закрытии КПП они действительно не получали.

Новость о приостановке работы КПП «Патерниеки» пришла в минувшую пятницу, и не менее 20 грузовиков, которым по документам необходимо было пересечь границу на этом контрольно-пропускном пункте, застряли там на два дня: в выходные переоформить документацию никто не мог.

А уже 3 августа МВД Латвии предложило вынести на срочное рассмотрение правительства постановление о полном закрытии КПП на границе с Белоруссией. Ведомство считает, что белорусские власти на протяжении долгого времени допускают и даже содействуют незаконному пересечению границы и используют это как инструмент давления и провокации. Поддержало предложение МВД и Минэкономики Латвии, учитывая «скромный объем внешней торговли между странами».

Против такой логики выступила, в частности, Ассоциация автоперевозчиков Латвии, которая в обращении к правительству отметила, что закрытие границы приведет к потере транзитных доходов, рабочих мест и части рынка международных перевозок.

На этом фоне в стране даже заговорили и об отставке главы МВД: оппозиционные партии «За стабильность!» и «Латвия на первом месте» решили собрать подписи депутатов в поддержку этого решения для голосования в парламенте. Эта инициатива вряд ли получит серьезное продолжение.

В итоге на заседании 4 августа правительство Латвии остановилось на компромиссном варианте: границу закрывать не будут, но в августе МВД и Минобороны примут дополнительные меры для сокращения потока нелегальных мигрантов через восточную границу.

Премьер-министр Андрис Кулбергс и вовсе сказал журналистам, что основной поток нелегальной миграции «проходит не через сам пункт пропуска, а вне его». А затем вдруг и Янис Домбрава заверил: проблемы с работой КПП «Патерниеки» рассчитывают устранить в течение суток.

В сентябре 2023 года латвийские власти закрыли еще один КПП на границе с Белоруссией — как раз под предлогом «предотвращения угрозы нелегальной миграции». По подсчетам латвийского МВД, за несколько месяцев в том году нелегально пересечь границу попытались 8 тыс. человек. В 2024-м их число составило более 5,3 тыс., но дальше вновь продолжило расти: в 2025-м число таких попыток превысило 12 тыс., а этом году уже зафиксировано около 9 тыс.

Лусине Баласян