Чистая прибыль липецкого АО «Прогресс» выросла на 27% до 10,2 млрд рублей

АО «Прогресс» Ольги Белявцевой (бренды «Фрутоняня», «Малышам» и «Липецкий бювет») по итогам 2025 года увеличило чистую прибыль на 27% — до 10,2 млрд руб. против 8 млрд руб. годом ранее. Выручка предприятия выросла на 8% и достигла 52,1 млрд руб. (48,2 млрд руб. в 2024-ом). Это следует из финансовой отчетности компании.

Валовая прибыль увеличилась на 13,3% — с 20,4 млрд до 23,2 млрд руб. Себестоимость продаж выросла с 27,8 млрд до 28,9 млрд руб., коммерческие расходы сократились с 8,2 млрд до 8 млрд руб., а управленческие — с 1,78 млрд до 1,68 млрд руб.

Прочие доходы увеличились на 43% — с 175,9 млн до 251,6 млн руб., а расходы — на 56% (с 974,3 млн до 1,52 млрд руб.). Дебиторская задолженность компании сократилась на 8,5% и составила 7,5 млрд руб. против 8,2 млрд руб. годом ранее. Кредиторская задолженность при этом выросла в 3,7 раза — с 6 млрд до 22,2 млрд руб. Отложенные налоговые обязательства увеличились на 22,8% — с 688,9 млн до 845,7 млн руб.

Согласно отчету о движении денежных средств, чистый денежный поток от текущих операций вырос в 1,8 раза и достиг 12,3 млрд руб. против 6,7 млрд руб. годом ранее. Отток средств от инвестиционной деятельности увеличился на 27,5% (до 0,72 млрд руб.), отток от финансовой деятельности — в 2,9 раза (до 12,2 млрд руб.).

По данным Rusprofile, АО «Прогресс» зарегистрировано в Липецке в 1988 году. Основной вид деятельности — производство детского питания и диетических пищевых продуктов. Уставный капитал — 804,2 млн руб. Данные об учредителях не раскрываются. Генеральный директор — Роман Рыбаков.

По итогам прошлого года финансовые показатели нарастило и АО «Прогресс Капитал», входящее в периметр липецкого АО «Прогресс». Вместе с тем в январе Московская биржа зарегистрировала программу облигаций компании. В ее рамках планируется размещение неконвертируемых бездокументарных облигаций с максимальным объемом до 15 млрд руб.

