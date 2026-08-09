Семья владельца сети «Вкусно — и точка» приобрела сеть АЗС Elke Auto в Томске

Компания из Новокузнецка — ООО «Кузбасский деловой союз» (КДС) — приобрела частную сеть АЗС Elke Auto, расположенную в Томской области. В периметр сделки вошли шесть станций. «У нашей компании расширяется география присутствия — теперь в числе регионов работы Томская область»,— говорится на сайте предприятия.

По данным «Интерфакс-Сибирь», сеть АЗС Elke Auto объединяла 12 заправочных станций, расположенных в Томске, Северске, а также в Томском и Колпашевском районах. Ранее оператором выступала компания ООО «Сибнефтепродукт», зарегистрированная в Томске. Выручка предприятия составляла от 1,2 до 1,5 млрд руб. в год. Фирма принадлежит Виктору Маршеву, который также владеет другими активами в регионе, включая бизнес по продаже и ремонту автомобилей.

Согласно информации на сайте «Кузбасского делового союза», компания управляет 110 АЗС, расположенными в пяти регионах Сибири: Кемеровской и Томской областях, Алтайском и Красноярском краях, Республике Алтай.

По данным ЕГРЮЛ, учредителем ООО «КДС» является АО «Инрусинвест», бенефициаром которого выступает супруга владельца холдинга «Вкусно и точка» (ресторанная сеть «Вкусно — и точка», производитель одноразовой упаковки «Скандипакк») Александра Говора — Светлана Говор.

Лолита Белова