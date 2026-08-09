Два человека пострадали при повторной атаке БПЛА на Белгород

В Белгороде при атаке беспилотника на коммерческий объект пострадали двое мужчин. Об этом днем 9 августа сообщил оперштаб Белгородской области.

Оба пострадавших госпитализированы в городскую больницу. У одного мужчины — осколочное ранение бедра. У второго — перелом теменной кости, осколочные ранения мягких тканей головы и грудной клетки. Пациент находится в тяжелом состоянии, его готовят к операции.

Также при ударе дрона был поврежден легковой автомобиль.

В результате ночной атаки БПЛА на Белгород погибли пять человек, 25 пострадали. Повреждения получили более 30 многоэтажных и частных жилых домов, социальные объекты, автомобили. Также беспилотники атаковали два десятка округов региона. В Шебекино при атаке ВСУ на предприятие пострадали три человека.