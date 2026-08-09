Три человека пострадали при взрыве БПЛА на предприятии в белгородском Шебекино

В городе Шебекино Белгородской области при детонации БПЛА на территории предприятия пострадали трое мужчин. Об этом сообщил оперштаб региона.

Пострадавших доставили в больницу. Один пациент в тяжелом состоянии, у него диагностировали сквозное осколочное ранение мягких тканей и осколочное ранение височной области. У второго — осколочные ранения грудной клетки, скулы, коленного сустава. Мужчину перевели на амбулаторное лечение. У третьего пациента — проникающее ранение головы и ожоги. Он в тяжелом состоянии, раненого переводят в Белгородскую областную клиническую больницу.