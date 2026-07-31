В «Хамасе» подтвердили готовность сложить оружие

Высокопоставленные представители группировки «Хамас» объявили, что действительно согласовали условия разоружения на переговорах по урегулированию конфликта в Газе. Об этом соглашении несколько часов назад сообщил президент США Дональд Трамп.

Член переговорной группы «Хамаса» Гази Хамад в разговоре с AFP сказал, что движение пошло на «уступки ради народа в секторе Газа, чтобы спасти людей от гибели и вынужденного переселения». Переговоры о разоружении, по его словам, длились около шести месяцев.

Сдача оружия, как подчеркнул представитель движения, напрямую зависит от вывода израильских войск, передачи власти над сектором и начала восстановительных работ в Газе. Он также заявил, что если Иерусалим нарушит свои обязательства, соглашение потеряет силу и для палестинской стороны — этот пункт прописан в документе отдельно, добавил представитель.

Разоружением, по его словам, будет заниматься Национальный комитет по управлению Газой. Это гражданская структура, созданная «Советом мира» — межправительственным органом по контролю над прекращением огня в Газе. В будущем она должна будет управлять сектором после роспуска прежних административных структур «Хамаса».

Как добавил представитель группировки, «Хамас» обсудит детали реализации соглашения с посредниками и согласует график его выполнения. «Этот процесс займет около 14 дней или, возможно, больше. Мы должны согласовать каждую деталь: как будет реализовываться соглашение, когда именно и с помощью каких механизмов»,— сказал он.

В «Совете мира» назвали соглашение с «Хамасом» историческим прорывом в процессе урегулирования конфликта в Газе. Реализация плана позволит сформировать в Газе гражданское правительство, наладить поставки гуманитарной помощи, а также восстановить и поднять экономику региона, добавили там.