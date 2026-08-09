Решение о депортации американского фермера Джастаса Уолкера пока не принято

Американского фермера Джастаса Уолкера, развивающего сельское хозяйство в Алтайском крае, пока не выдворяют из России. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в региональных правоохранительных органах.

По данным агентства, ранее предприниматель по прозвищу «веселый молочник», опасаясь принудительной депортации, приобрел билеты до Стамбула. Однако окончательного решения по его статусу не было принято.

Он приглашен в миграционную службу для получения разъяснений о причинах нарушения законодательства. Встреча назначена на понедельник, 10 августа. По ее итогам будут приниматься дальнейшие решения, заявил собеседник агентства.

Лолита Белова