Самолет авиакомпании S7 совершил незапланированную посадку в аэропорту Братска

В аэропорту Братска незапланированно приземлился самолет Airbus A321 авиакомпании S7, выполнявший рейс из Хабаровска в Новосибирск. Командир воздушного судна доложил об ухудшении самочувствия одного из пассажиров, сообщает пресс-служба авиагавани.

«Лайнер благополучно приземлился в 10:20. В аэропорту его уже ожидала скорая помощь. Медики диагностировали у мужчины гипертонический криз и сняли его с борта для госпитализации»,— говорится в сообщении.

Воздушное судно получило необходимое наземное обслуживание и дозаправку. В 12:37 самолет приземлился в Новосибирске.

Лолита Белова