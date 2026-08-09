БПЛА ударили по Белгороду ночью 9 августа: есть разрушения, ранены 13 человек

В ночь на 9 августа Белгород попал под массированную атаку украинских беспилотников. Пока известно о 13 пострадавших, включая двоих детей. Повреждения получили многоквартирные дома и другие здания, произошло несколько пожаров. Об этом рассказал врио губернатора Александр Шуваев.

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По информации врио главы региона, четырехлетнего мальчика с осколочными ранениями грудной клетки бригада скорой помощи доставила в детскую областную клиническую больницу. Также в медицинские учреждения доставили еще восемь раненых. Медицинская помощь на месте была оказана мальчику в возрасте девяти лет и троим взрослым.

От взрывов беспилотников загорелись два автомобиля на парковке многоквартирного дома — возгорание ликвидировал пожарный расчет. Кроме того, загорелся частный дом.

«По предварительной информации, повреждены более четырех многоквартирных домов, административное здание, социальный и коммерческий объекты»,— сообщил господин Шуваев.

Информация о других последствиях массированного удара БПЛА в настоящее время уточняется.

Мэр Белгорода Валентин Демидов после атаки начал объезд мест ЧП. Работают экстренные службы. Сотрудники управ описывают повреждения. По словам господина Демидова, в многоквартирных домах в основном выбиты окна и повреждено остекление балконов.

Прокуратура Белгородской области поставила на контроль соблюдение прав граждан после атаки. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для организации медицинской и иной помощи. В ведомстве продолжает работу горячая линия.

Всего, по данным Минобороны, в ночь на 9 августа дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 153 украинских беспилотных летательных аппарата. В Черноземье БПЛА ликвидировали на территории Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой и Орловской областей.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», за предыдущие сутки ВСУ 138 раз атаковали территорию Белгородской области. Погиб один мирный житель, еще 24 человека получили ранения.

Денис Данилов