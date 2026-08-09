Три человека погибли и 25 ранены при массированном ударе дронов по Белгороду

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев опубликовал в мессенджере «Макс» уточненную информацию о последствиях массированной атаки беспилотников ВСУ на областной центр в ночь на 9 августа. В результате ударов дронов погибли трое мирных жителей. Пострадали 25 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Валентина Демидова Фото: Telegram-канал Валентина Демидова

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в числе пострадавших есть дети — мальчики в возрасте 4 и 9 лет. Младший из них госпитализирован, врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Кроме того, по данным врио главы региона, в настоящее время в больницах находятся 13 взрослых, состояние одного из которых оценивается как крайне тяжелое.

«Произошли возгорания припаркованных автомобилей, двух многоквартирных и частного домов — пожарные расчеты ликвидировали все очаги возгорания. Большое количество поврежденных домов, административных зданий, социальных и коммерческих объектов»,— прокомментировал последствия атаки господин Шуваев.

По информации областного оперативного штаба, всего за последние сутки ВСУ 146 раз атаковали территорию Белгородской области. В результате ударов в Грайворонском, Краснояружском, Новооскольском и Шебекинском округах пострадали девять человек. Сбиты и подавлены 162 беспилотника. Зафиксированы четыре обстрела с использованием артиллерии, авиации и реактивных систем залпового огня (РСЗО). Семь раз взрывные устройства сбрасывали с БПЛА.

Денис Данилов