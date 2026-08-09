Число погибших при ударе дронов по Белгороду выросло до пяти

Число погибших в результате атаки беспилотников на Белгород увеличилось до пяти. Об этом сообщил оперативный штаб Белгородской области в Telegram—канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия атаки ВСУ на Белгород в ночь на 9 августа

Фото: Telegram-канал мэра Белгорода Валентина Демидова / Telegram-канал Валентина Демидова Последствия атаки ВСУ на Белгород в ночь на 9 августа

Фото: Telegram-канал мэра Белгорода Валентина Демидова / Telegram-канал Валентина Демидова

Тело одного из погибших обнаружили при разборе завалов многоквартирного дома, в который попал БПЛА. Кроме того, в больнице умер один из пострадавших.

Ранее врио губернатора Александр Шуваев сообщал о трех погибших и 25 раненых. По данным оперштаба, жертвами атаки стали двое мужчин и женщина. Среди пострадавших — двое несовершеннолетних.

В Белгороде повреждены около 30 многоквартирных и несколько частных домов, десятки автомобилей, а также социальные и коммерческие объекты. В пунктах временного размещения находятся 26 человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

Сергей Калашников