На выборах главы Тувы зарегистрированы пять кандидатов

Избирательная комиссия Республики Тыва зарегистрировала пятерых кандидатов на пост главы региона. Об этом говорится в сообщении республиканского избиркома.

В выборах примут участие действующий глава региона Владислав Ховалыг («Единая Россия»), секретарь совета РО партии «Новые люди» Артыш Иргит, депутат верховного хурала Лодой-Дамба Куулар (КПРФ), директор Кызылского транспортного техникума Егор Чистяков (ЛДПР) и ветеран контртеррористических операций на Северном Кавказе Азиат Чанзан («Справедливая Россия»).

Срок полномочий глав субъектов составляет пять лет. Нового руководителя выберут в единый день голосования — 18–20 сентября. Действующий глава Республики Владислав Ховалыг находится у власти с 2021 года.

Лолита Белова