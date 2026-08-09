Аэропорт Норильска ищет подрядчика для реконструкции склада ГСМ за 657 млн рублей

ООО «Аэропорт Норильск» (входит в группу ПАО «ГМК «Норильский никель») разместило закупку для выбора подрядчика с целью выполнения строительно-монтажных работ по реконструкции склада ГСМ (3-й и 4-й очередей). Начальная (максимальная) цена контракта — 657,2 млн руб.

Согласно закупочной документации, подрядчик должен будет построить два пожарных резервуара, производственно-технологическое здание, площадку налива авиатоплива, агрегат фильтрации топлива и пр. Работы должны быть завершены до конца 2026 года. Заявки для участия в конкурсе аэропорт принимает до 24 августа. Подведение итогов назначено на 4 сентября.

В марте 2024 года аэропорт Норильска уже объявлял поиск подрядчика для реконструкции склада ГСМ, тогда начальная цена контракта составляла 2,6 млрд руб. Позже заказчик отменил закупку без объяснения причины и объявил о проведении нового тендера за 502,4 млн руб. Контракт был заключен в мае того же года с ООО «ДТК Ямал».

Аэропорт Норильска введен в эксплуатацию в 1966 году. В январе 2023 года аэропорт Норильска получил статус международного. С 2016 по 2020 годы была проведена реконструкция аэродромной инфраструктуры, включая взлетно-посадочную полосу. Объем инвестиций в модернизацию комплекса составил более 12,5 млрд руб.

Лолита Белова