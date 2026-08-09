Почти 30 многоквартирных домов повреждены в Белгороде при ночной атаке БПЛА
Оперштаб: в Белгороде при атаке БПЛА повреждены 30 многоэтажек и 33 машины
В результате ночной атаки беспилотников в Белгороде были повреждены 29 многоквартирных домов, в двух после попадания дронов начался пожар. Также повреждения получили пять частных домов, один из них сгорел. Об этом сообщил оперштаб Белгородской области.
«Ночью по Белгороду совершены удары 16 беспилотников, три из которых сбиты, — заявили в штабе. — Погибли трое: женщина и двое мужчин». В числе пострадавших — двое детей, сообщил ранее врио губернатора Александр Шуваев.
Также в результате атаки ВСУ, по данным оперштаба, повреждены:
- три административных здания,
- три социальных и шесть коммерческих объектов,
- 33 автомобиля, из которых пять загорелись.
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Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев 27 июля 2026 года сообщал, что в результате ночной атаки на Белгород пострадали 13 человек, среди которых двое детей, а 11-летний мальчик находился в тяжелом состоянии. В тот день в поврежденных домах временно отключали инженерные коммуникации, и 12 жителей разместились в пунктах временного размещения. После утренней атаки в больницу доставили двоих мужчин с осколочными ранениями и женщину с сотрясением.
За сутки до этого, 26 июля 2026 года, Белгород также подвергся массированной атаке беспилотников, в результате которой пострадали 12 жителей, включая двоих детей. Одной женщине с осколочным ранением височной области оказали помощь на месте, остальных с различными травмами доставили в больницы. В нескольких квартирах многоквартирного дома начался пожар, также загорелись более 15 припаркованных автомобилей, и был частично разрушен частный дом.