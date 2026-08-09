Почти 30 многоквартирных домов повреждены в Белгороде при ночной атаке БПЛА

В результате ночной атаки беспилотников в Белгороде были повреждены 29 многоквартирных домов, в двух после попадания дронов начался пожар. Также повреждения получили пять частных домов, один из них сгорел. Об этом сообщил оперштаб Белгородской области.

«Ночью по Белгороду совершены удары 16 беспилотников, три из которых сбиты, — заявили в штабе. — Погибли трое: женщина и двое мужчин». В числе пострадавших — двое детей, сообщил ранее врио губернатора Александр Шуваев.

Также в результате атаки ВСУ, по данным оперштаба, повреждены:

три административных здания,

три социальных и шесть коммерческих объектов,

33 автомобиля, из которых пять загорелись.

СКР возбудил уголовное дело о теракте после ночной атаки на Белгород.