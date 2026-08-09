Три человека погибли, 25 пострадали при атаке БПЛА на Белгород
Шуваев: в Белгороде при атаке БПЛА погибли три человека и 25 пострадали
Три человека погибли во время ночной атаки БПЛА на Белгород. Пострадали 25 человек, включая двоих детей, сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев. Госпитализация потребовалась одному несовершеннолетнему и 13 взрослым.
«Произошли возгорания припаркованных автомобилей, двух многоквартирных и частного домов... Большое количество поврежденных домов, административных зданий, социальных и коммерческих объектов», — добавил глава региона.
В течение суток ВСУ атаковали 20 белгородских округов. Там пострадали девять человек.