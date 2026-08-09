Три человека погибли, 25 пострадали при атаке БПЛА на Белгород

Три человека погибли во время ночной атаки БПЛА на Белгород. Пострадали 25 человек, включая двоих детей, сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев. Госпитализация потребовалась одному несовершеннолетнему и 13 взрослым.

«Произошли возгорания припаркованных автомобилей, двух многоквартирных и частного домов... Большое количество поврежденных домов, административных зданий, социальных и коммерческих объектов», — добавил глава региона.

В течение суток ВСУ атаковали 20 белгородских округов. Там пострадали девять человек.