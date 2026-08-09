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СКР возбудил дело о теракте после атаки БПЛА на Белгород

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту атаки беспилотников ВСУ на Белгород. Местные власти сообщили, что в городе минувшей ночью погибли три человека и 25 пострадали. Дело расследуется по статье о теракте (205 УК РФ).

«Представители преступного киевского режима вновь продемонстрировали жестокое и бесчеловечное отношение к мирному населению», — заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Губернатор Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что за минувшие сутки атакам подверглись также 20 районов региона. Там пострадали девять человек.

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