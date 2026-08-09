В регионах Сибири в ближайшие дни прогнозируют высокий класс пожароопасности

Высокий IV класс пожароопасности ожидается в ближайшее время в Новосибирской, Томской областях и Алтайском крае. Информацию об этом опубликовало ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

«В период до 12 августа местами сохранится высокая пожароопасность (IV класса). Ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами 30 градусов тепла и выше»,— указано в сообщении.

По данным ФГБУ «Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в Эвенкийском муниципальном округе Красноярского края ожидается чрезвычайная пожарная опасность V класса. В центральных и южных районах региона синоптики прогнозируют сильные дожди, грозы и крупный град.

Лолита Белова