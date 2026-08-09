Российские военные поразили склады с беспилотниками ВСУ в Харьковской области

Вооруженные Силы (ВС) России поразили склады ВСУ с беспилотниками, комплектующими и оборудованием РЭБ в Харьковской области. Об этом отчитались в Минобороны РФ.

«“Герани” ударили по складам ВСУ в Харьковской области. На объектах хранились БПЛА различных типов, комплектующие к ним и радиоэлектронное оборудование», — следует из сообщения ведомства.

Удары были зафиксированы в районах населенных пунктов Савинцы, Зидьки, Барвенково и Волохов Яр.

Накануне ВС РФ нанесли удары по портовой инфраструктуре Украины в Одессе и Николаеве, а также по акватории Черного моря. В порту Одессы российские войска поразили военные склады, в которых хранилась аппаратура связи и средства радиоэлектронной борьбы, задействованные Вооруженными силами Украины. В Николаеве военные уничтожили сухогруз с военной техникой. Также в ночь с 7 на 8 августа Вооруженные силы России нанесли групповой удар по складу горюче-смазочных материалов в Киеве.