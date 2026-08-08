ВС России поразили военные склады со средствами РЭБ ВСУ в порту Одессы

Вооруженные силы России нанесли удары по портовой инфраструктуре Украины в портовых городах Одесса и Николаев, а также по акватории Черного моря. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

В порту Одессы российские войска поразили военные склады, в которых хранилась аппаратура связи и средства радиоэлектронной борьбы, задействованные Вооруженными силами Украины. В Николаеве был уничтожен сухогруз с военной техникой, а также склад с вооружением и военным имуществом украинской армии.

Кроме того, в акватории Черного моря российские ударные беспилотники и высокоточное оружие воздушного базирования поразили сухогруз, который осуществлял доставку военного имущества для ВСУ. Ранее российские военные в районе Одессы подбили два судна, перевозившие грузы для украинских боевиков.

Минобороны РФ подчеркивает, что атаки проводились исключительно по объектам военно-промышленного комплекса Украины.