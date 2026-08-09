Лесные пожары на площади около 500 тысяч гектаров действуют в Красноярском крае

Лес на площади более 480 тыс. га горит в нескольких районах Красноярского края, сообщает лесопожарный центр региона. Всего действуют 200 очагов.

«Угрозы населенным пунктам нет. В тушении принимают участие 971 человек, задействованы две единицы техники. Ситуация находится под контролем»,— говорится в сообщении.

Пожары тушат в Эвенкийском, Туруханском, Таймырском Долгано-Ненецком и Енисейском муниципальных округах. По данным ведомства, большинство пожаров возникают из-за сухих гроз. Для доставки лесопожарных групп к очагам возгорания задействована авиация.

Лолита Белова