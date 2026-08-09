Ночью в России сбили 153 беспилотника

Российские силы ПВО сбили за ночь 153 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, московским регионом, Крымом, Татарстаном, Краснодарским краем. Также БПЛА уничтожали над Азовским и Черным морями.

В Новороссийске обломки беспилотников упали на территории двух предприятий Новороссийска, сообщал глава города Андрей Кравченко. В Белгороде были повреждены несколько жилых домов, пострадали 13 человек, включая двух детей.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о перехвате трех БПЛА на подлете к столице. Глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал о перехвате беспилотников в восьми районах — при ударах никто не пострадал.