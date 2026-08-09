Беспилотники атаковали два предприятия в Новороссийске

Обломки беспилотников упали на территории двух предприятий Новороссийска, сообщил глава города Андрей Кравченко в Telegram. О каких объектах речь, и нанесли ли дроны им какой-либо ущерб, он не уточнил.

Также под удар попал частный дом в поселке Верхнебаканском. Загорелась хозяйственная постройка, которое быстро потушили. При ударах никто не пострадал. «На местах работают специальные и экстренные службы»,— добавил господин Кравченко.