Беспилотники атаковали два предприятия в Новороссийске
Обломки беспилотников упали на территории двух предприятий Новороссийска, сообщил глава города Андрей Кравченко в Telegram. О каких объектах речь, и нанесли ли дроны им какой-либо ущерб, он не уточнил.
Также под удар попал частный дом в поселке Верхнебаканском. Загорелась хозяйственная постройка, которое быстро потушили. При ударах никто не пострадал. «На местах работают специальные и экстренные службы»,— добавил господин Кравченко.
Глава Новороссийска Андрей Кравченко 5 апреля 2026 года сообщал, что обломки БПЛА попали в многоэтажный дом в Южном районе города, а возгорания также были зафиксированы в Восточном районе.
Ранее 20 января 2026 года в Новороссийске уже включали сирены из-за атаки беспилотных летательных аппаратов, о чем также сообщал мэр Андрей Кравченко, призывая жителей не снимать и не публиковать фото и видео отражения атаки. Также в декабре 2025 года в городе объявляли угрозу атаки БПЛА, рекомендуя жителям укрываться в комнатах без остекления.