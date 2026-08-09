В Томске не смогли продать недостроенный жилой дом за 567 млн рублей

Аукцион по продаже недостроенного 14-этажного жилого дома на Иркутском тракте, 193 в Томске признан несостоявшимся. Начальная стоимость лота составляла 810 млн руб., однако из-за отсутствия покупателей цена неоднократно снижалась и к последнему этапу торгов достигла отметки в 567 млн руб.

Долгострой выставлен на продажу вместе с правом аренды земельного участка площадью почти 3,6 тыс. кв. м. В карточке торгов указано, что здание принадлежит ООО «Форма маркет», которому в мае 2019 года было выдано разрешение на строительство дома сроком до 18 января 2027 года.

Проект изначально планировался как жилой комплекс на 139 квартир. Согласно проектной декларации, срок сдачи объекта был установлен на четвертый квартал 2019 года, однако строительство так и не было завершено.

В июле 2019 года ООО «Форма маркет» по заявлению департамента управления муниципальной собственностью администрации Томска признано несостоятельным (банкротом), в отношении компании открыто конкурсное производство.

Лолита Белова