Хиллари Клинтон: для Трампа благосклонность Путина важнее Нобелевской премии
Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что президент Дональд Трамп жаждет благосклонности российского президента Владимира Путина сильнее, чем Нобелевской премии мира. Об этом она сказала в подкасте Pivot.
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
Госпожа Клинтон добавила, что сама бы номинировала его на премию, если президенту удастся добиться «честного мира для Украины, при котором им не придется отдавать свои территории и они смогут вернуться к управлению своей страной». «Но его больше волнуют отношения с Путиным»,— добавила она.
Господин Трамп ранее часто заявлял, что заслуживает Нобелевской премии мира. Он называл себя эффективным миротворцем, который смог покончить с несколькими войнами. Президент был среди номинантов в 2025 году, но награда досталась венесуэльской оппозиционерке Марии Корине Мачадо. После этого президент заявил, что премия его не заботит.
В апреле директор Норвежского Нобелевского института Кристиан Берг Харпвикен допустил включение Дональда Трампа в число номинантов на Нобелевскую премию мира 2026 года. Его кандидатуру уже поддержали лидеры Камбоджи, Израиля и Пакистана.