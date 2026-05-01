Дональда Трампа оставляют в кандидатах

Имя Дональда Трампа может быть в списке кандидатов, претендующих на премию мира, рассказали в Нобелевском комитете. На звание лауреата в этом году претендуют почти 300 частных лиц и организаций, сообщало Reuters. Кандидатуру президента США комитету предложили лидеры Израиля, Камбоджи и Пакистана. Заслуживает ли Трамп подобных почестей? И есть ли у него вообще шансы получить премию?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alex Brandon / AP Фото: Alex Brandon / AP

«Я больше этим не интересуюсь»,— сказал Дональд Трамп в марте, отвечая на вопрос о перспективах получения Нобелевской премии. Действительно, претендовать на награду, которую вручают «За усилия по укреплению мира» в случае президента США по меньшей мере было бы оксюмороном. Провалов во внешней политике к первой годовщине второго срока у Трампа накопилось прилично. Война в Иране далека от завершения, мирный процесс по Украине, по словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, «на паузе», а в Кубе со дня на день ожидают высадку американских морпехов. Нынешний глава Белого дома — это антипод нобелевского лауреата, заметил в беседе с “Ъ FM” бывший советский диссидент и американский правозащитник Павел Литвинов:

«Он ее не заслуживает. Номинировать может кто угодно кого угодно, так что это не проблема. Все, что он делает по любому вопросу, безусловно, никакого положительного влияния не может оказать».

Критерии получения Нобелевской премии мира очень субъективные, заметила юрист-международник Ольга Садовская. Но даже по ним, по ее словам, кандидатуру Трампа легко сходу отсеять:

«В истории Нобелевской премии каждый год существует такая практика, когда выдвигаются те, кто действительно что-то сделали важное и заслуживают награды. Но эта премия очень часто является и неким политическим механизмом. Каким-то образом выдвигаются периодически не те люди, которые ее заслуживают по-настоящему, так как не внесли никакого вклада в мир.

Вот эта премия самая субъективная. Например, с наградой области физики все понятно, и то, может быть, нюансы какие-то бывают».

Впрочем, в истории Нобелевской премии случалось всякое, продолжает Ольга Садовская:

«Были люди, которые, правда, заслуженно ее получали, были те, которые ее получали заслуженно, а потом становились достаточно жестокими диктаторами, как в случае с Мьянмой. Были люди, которые ее не заслуживали. Будет ли Трамп следующим лауреатом? Я сильно сомневаюсь, что это реально».

У Трампа был бы неплохой шанс получить Нобелевскую премию мира, но при одном условии, рассуждает профессор Нью-Йорского университета Элиот Боренштейн:

«Можно дать премию Трампу только при условии, что надо дать премию и Волан-де-Морту и Саурону, потому что они все как две капли воды. Он Волан-де-Морт точно, а в его окружении сплошные Долорес Амбридж».

Трамп неоднократно говорил, что достоин Нобелевской премии. В прошлом году он утверждал, что после вступления в должность сумел остановить как минимум восемь войн. В январе этого года лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо во время встречи в Белом доме символически передала Трампу свою Нобелевскую премию. Но и это не помогло, организаторы тогда заявили, что лауреатом остается только Мачадо.

Леонид Пастернак