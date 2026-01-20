Трамп заявил, что его не заботит Нобелевская премия

Президент США Дональд Трамп заявил на брифинге во Флориде, что ему нет дела до Нобелевской премии.

«Меня не заботит Нобелевская премия... И если кто-то думает, что Норвегия не контролирует Нобелевскую премию, они просто шутят. У них есть совет, но он контролируется Норвегией, и меня не волнует, что кто-то говорит»,— сказал господин Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее журналист телеканала PBS Ник Шифрин опубликовал письмо Дональда Трампа, адресованное премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стере. В нем американский президент уточнял, что больше не считает себя обязанным «думать о мире» и намерен сосредоточиться на интересах США, поскольку ему не была вручена Нобелевская премия.

Нобелевская премия мира 2025 года была присуждена лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо в начале декабря. В январе она передала награду Дональду Трампу. Однако Норвежский Нобелевский комитет исключил возможность такой передачи, указав, что премия неразрывно связана с лауреатом. Сам президент США неоднократно говорил, что заслуживает Нобелевскую премию за свои миротворческие усилия.