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Егор Громадский стал чемпионом Европы по пятиборью

Российский спортсмен Егор Громадский завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по современному пятиборью. Турнир проходит в Стамбуле.

Фото: Федерация современного пятиборья России

Фото: Федерация современного пятиборья России

Громадский набрал 1606 баллов. Серебряную медаль завоевал венгерский спортсмен Ботонд Тамаш с 1599 баллами. На третьем месте — итальянец Джорджио Малан с 1592 баллами.

Чемпионат Европы завершится 9 августа. Взрослые российские пятиборцы впервые за пять лет приняли участие в соревнованиях под своим флагом.

В январе Международный союз современного пятиборья (UIPM) разрешил российским спортсменам до 19 лет выступать на турнирах под своей эгидой с национальной символикой. В июле ограничения были сняты и со взрослых спортсменов.

Современное пятиборье включает фехтование, плавание, преодоление полосы препятствий, а также комбинированный вид (комбайн), который объединяет бег и стрельбу из лазерного пистолета.

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