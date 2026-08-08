Егор Громадский стал чемпионом Европы по пятиборью
Российский спортсмен Егор Громадский завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по современному пятиборью. Турнир проходит в Стамбуле.
Фото: Федерация современного пятиборья России
Громадский набрал 1606 баллов. Серебряную медаль завоевал венгерский спортсмен Ботонд Тамаш с 1599 баллами. На третьем месте — итальянец Джорджио Малан с 1592 баллами.
Чемпионат Европы завершится 9 августа. Взрослые российские пятиборцы впервые за пять лет приняли участие в соревнованиях под своим флагом.
В январе Международный союз современного пятиборья (UIPM) разрешил российским спортсменам до 19 лет выступать на турнирах под своей эгидой с национальной символикой. В июле ограничения были сняты и со взрослых спортсменов.
Современное пятиборье включает фехтование, плавание, преодоление полосы препятствий, а также комбинированный вид (комбайн), который объединяет бег и стрельбу из лазерного пистолета.