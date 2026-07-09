Международный союз современного пятиборья снял санкции с российских спортсменов

Составлено ИИ-Ассистентъ

Решение Международного союза современного пятиборья (UIPM) о полном снятии ограничений с российских спортсменов является частью более широкой тенденции последних месяцев, когда различные международные спортивные федерации начали смягчать или полностью отменять санкции. Это последовало за рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК), который 7 июля 2026 года рекомендовал снять ограничения на участие российских спортсменов в международных соревнованиях и восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР).

На протяжении 2025-2026 годов ряд федераций также разрешили российским спортсменам участвовать в соревнованиях, сначала в нейтральном статусе, а затем и с национальной символикой. Например, в апреле 2023 года UIPM уже выражал поддержку возвращению российских спортсменов под нейтральным флагом, а в январе 2026 года допустил юниоров с национальной символикой. В июне 2026 года Международная федерация фехтования (FIE) и Международная федерация водных видов спорта, Объединенный мир борьбы (UWW), а также федерации дзюдо, самбо, тхэквондо, кикбоксинга, муай-тай и бокса также отменили ограничения для российских атлетов.

Однако не все международные федерации последовали этим рекомендациям. Например, Международный союз конькобежцев (ISU) продолжает отстранять российских спортсменов, хотя и допускал ограниченное число участников на Олимпиады. Международный союз биатлонистов (IBU) также сохраняет свою позицию по отстранению. Это указывает на то, что процесс возвращения российских спортсменов в мировой спорт неоднороден, и решения принимаются каждой федерацией индивидуально, несмотря на общие рекомендации МОК.

Важным элементом контекста является то, что современное пятиборье, в котором участвуют российские спортсмены, затронули изменения в его составе. После инцидента на Токийских играх 2021 года, когда лошадь отказалась брать барьеры, Международный союз современного пятиборья решил отказаться от конной составляющей программы, заменив ее на преодоление полосы препятствий. Эта реформа была рекомендована МОК для включения современного пятиборья в программу Игр-2028.