Вода не сдержала праздник

Свердловские власти официально открыли 24-ю Ирбитскую ярмарку, несмотря на продолжающийся режим чрезвычайной ситуации и повышение уровня воды в реке Нице до более чем 600 см. В этом году на ярмарке ожидается более 50 тыс. гостей. Хедлайнером фестиваля стал Олег Газманов, выступивший за 8 млн руб., чему часть местных жителей была возмущена, но все же пришла на выступление. Как горожане празднуют и одновременно разбираются с последствиями паводка – в материале «Ъ-Урал».

В середине прошлого месяца Ирбит столкнулся с беспрецедентным катаклизмом — уровень воды в реке Нице, опоясывающей город, поднялся до 841 см. Подобные показатели были только в прошлом веке. Более четверти города оказались под водой: затопило 226 придомовых территорий, 165 жилых домов и дач. С 14 июля в городе действует режим чрезвычайной ситуации. Люди не торопились уезжать в пункты временного размещения (ПВР), придумывая, как можно обхитрить природу: ставили поддоны в квартирах, уносили электронику на второй этаж, увозили вещи к родственникам. Пройдя пик, вода начала уходить, но власти и жители сейчас борются с последствиями паводка.

Заметно, что старые здания покосились и осели, жителям города пришлось выбросить часть мебели из квартир и домов, некоторым предстоит расчистить гаражи. Сразу после спада воды жители Ирбита стали подавать обращения на получение денежной компенсации на ущерб от паводка. Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, пострадавшие получат до 4,3 млн руб. Уже было зарегистрировано более 1,1 тыс. заявлений о выплатах. На человека выходит от 15 до 100 тыс. руб. Как рассказали «Ъ-Урал» жители, с выплатами «тянет» комиссия, оценивающая ущерб.

Помимо финансовой поддержки, добровольцы уже вывезли из города 88,5 т мусора, проведено 60 санитарных обработок площадью 3,2 тыс. кв. м, привиты 860 жителей зоны подтопления, включая 175 детей.

Напоминает о недавнем бедствии в городе и запах – по словам местных жителей, пахнет и вода из-под крана, поэтому пока они покупают ее в магазине. Остается закрытым парк в исторической черте города.

Власти города, несмотря на все, решили провести ежегодную Ирбитскую ярмарку. Собеседник «Ъ-Урал» в администрации назвал это решение «принципиальным». Ранее сообщалось, что в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» ярмарке выделили около 7 млн руб.

Ирбитская ярмарка — одна из старейших ярмарок в России. Она проводилась с 1643 по 1929 год. В XIX веке ярмарка стала второй в России по объему торгового оборота, уступая только Нижегородской. С 2003 года ярмарка возобновила свою работу при поддержке правительства Свердловской области и губернатора Эдуарда Росселя.

Ярмарку открыли в пятницу, 7 августа. На месте, где когда-то стоял кинотеатр «Луч», теперь раскинулись торговые ряды с продукцией предприятий и фермерских хозяйств, выставка изделий мастеров, национальные подворья, а также организованы гастрономические площадки. На официальное открытие ярмарки приехали заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, мэр Ирбита Николай Юдин, свердловский депутат, гендиректор ИМЗ Григорий Бачериков, а также представители консульских учреждений Китая, Индии, Казахстана, Азербайджана и Таджикистана.

Ярмарку открыли патриотичным танцем под песню группы «Любэ» «От Волги до Енисея». Дети и взрослые танцевали в костюмах в цветах российского флага – часть танцоров была в кокошниках.



«Множество площадок и мероприятий объединяет людей всех возрастов, культур, традиций, фермеров и ремесленников, артистов и музыкантов. Здесь каждый участник может ярко проявить себя, а гости – почувствовать, какая мощная созидательная сила рождается в единстве народов, во взаимном уважении и любви к родной земле»,— зачитал Дмитрий Ионин поздравление от губернатора Свердловской области Дениса Паслера.

Григорий Бачериков отметил, что Ирбит с каждым годом меняется: становится более красивым и удобным для жителей. «У Ирбита особый исторический код. Благодаря его многовековым традициям город по праву является купеческой столицей Среднего Урала»,— сказал он.

Николай Юдин отметил, что Ирбитская ярмарка имеет «важнейшее» значение не только для города, но и для всего региона, но тему паводка он игнорировать не стал: «Наша главная задача на ближайшее время — сделать все, что от нас зависит, чтобы в максимально короткие сроки ликвидировать последствия дождевого паводка».

Завершилось торжественное открытие фейерверком, также выполненным в цветах флага РФ, и люди разошлись по торговым рядам. В этом году здесь представили рукодельные изделия, мед и цветы, развернулись чайный квартал с дегустацией и мастер-классами и ландшафтный театральный фестиваль «Ирбея» с участием театров из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Цены на некоторые продукты на ярмарке выше, чем в местных магазинах, поэтому покупатели пытаются торговаться с приезжими продавцами.

Дух ярмарки поддерживала и публика: рядом с парком стоял мальчик, игравший на баяне, а за ним, в синем жилете, шароварах и красных сапогах, плясал певец из Кировской области. Некоторые горожане были в костюмах бояр. Около здания спортивной школы работала площадка кузнецов.

Местные жители к ярмарке привыкли и вспоминают, как еще детьми бегали по торговым рядам. «Ходишь туда, как на работу, — потому что надо»,— говорят они. Тем не менее практически каждый житель заглянет туда из интереса, хоть и скажет о том, что ярмарка уже не та, что была прежде.

Хедлайнером ярмарки в этом году стал певец Олег Газманов.

Как сообщалось ранее, выступление народного артиста России городу обошлось в 8 млн руб., что вызвало недовольство у некоторых жителей. Горожане даже писали письма мэру о нецелесообразности таких трат: лучше потратить деньги на нужды СВО, ремонт города и выплаты гражданам. Николай Юдин успокоил жителей, объяснив, что артист будет выступать за счет средств ярмарки, поскольку она самоокупаемая.

Артем Путилов